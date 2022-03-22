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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Найбільші енергетичні компанії України закликали відмовитись від російських енергоносіїв

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22 березня, 17:11
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Україна пропонує влаштувати агресору тотальний бойкот економіки
Українські компанії закликають міжнародний бізнес відмовитись від Росії
Українські компанії закликають міжнародний бізнес відмовитись від Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Російська Федерація за напад на Україну продовжує розплачуватися своєю економікою. Російський ринок вже покинули десятки велики європейських та міжнародних компаній, а тепер найбільші енергетичні компанії України закликали міжнародний бізнес зупинити закупівлю російських енергоресурсів і поставку технологій та комплектуючих для російського паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

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Зазначається, що під відповідним зверненням свої підписи, крім ДТЕК, поставили державні компанії "Укренерго" і "Нафтогаз".

"Ми закликаємо усі західні компанії припинити будь-яку співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері. Відмовитися від купівлі російських енергоресурсів та заборонити постачання туди комплектуючих та технологій. Це стосується як газу, вугілля та електроенергії, так і виробництва двигунів, турбін, шахтного та іншого енергетичного обладнання. Не може країна, яка цілеспрямовано скидає бомби на притулки з дітьми, користуватись технічними та інтелектуальними досягненнями цивілізованого світу", – йдеться у зверненні.

В українських офісах зазначають, що РФ продовжує ігнорувати вимогу Міжнародного суду ООН, продовжуючи війну та бомбардуючи мирні українські міста. Тому єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження.

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"Кожен долар, сплачений Росії, призводить до нових жертв та руйнувань. Від імені сотень тисяч працівників паливно-енергетичного комплексу закликаємо вас припинити підтримувати російську економіку, доки ця країна не зупинить варварську війну проти України", – зазначають українські компанії.

Ультиматум компаніям, які продовжують працювати на економіку агресора

Хакерська група Anonymous погрожує влаштувати масштабну хакерську атаку на компанії, які не захотіли вийти з Росії після вторгнення російської армії в Україну.

Відомо, шо в Росії продовжують роботу ще близько 50 компаній попри загальне обурення. Тож хакери дали 48 годин компаніям, щоб згорнути свій бізнес у РФ, інакше їхні сайти будуть зламані. А ще хакери пригрозили злити конфіденційні дані компаній.

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"Сьогодні" також писали, що увесь світ поступово відмовляється від російського газу та нафти. Услід за США рішення про припинення імпорту енергоносіїв з Росії ухвалили у Великій Британії та Польщі.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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