Ликвидируют ущерб после оккупантов: в Украине продолжаются работы по восстановлению света

22 апреля аварийные бригады энергетиков вернули свет более 19 тысяч семей в 25 населенных пунктах Киевской и Донецкой областях.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.
"Электромонтеры ДТЭК починили часть сетей среднего и низкого напряжения в населенных пунктах Киевской области и вернули свет для 3159 семей. Частично возобновили электроснабжение в Вышгородском районе", – сообщили в ДТЭК.
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Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети за прошедшие сутки возобновили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. В результате свет вернули 16 233 семей в Донецкой области.
Между тем из-за активных боевых действий без света остаются 223 населенных пункта Донецкой области.
"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – отметили в компании.
Как работает украинская энергосистема
Прошел месяц времени с тех пор, как украинская энергосистема была интегрирована в европейскую. В дальнейшем у Евросоюза будет возможность отказаться от российских энергоносителей.
"Мы можем быть частью решения об отказе от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Украинскую электроэнергию с начала апреля получает Польша. Кроме электроэнергии украинцы могут обеспечивать западных партнеров еще и углем, а через 5 лет – газом собственной добычи.
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