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Энергетики продолжают работу: в какие районы уже вернули свет

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22 апреля, 15:20
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Ремонтные бригады восстанавливают подачу света тысячам украинцам
Энергетики продолжают работы в освобожденных районах Киевской области
Энергетики продолжают работы в освобожденных районах Киевской области / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова за неполных три недели возобновляемых работ вернули свет для 83 тысяч семей в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Киевской области. Это 56% от общего количества обесточенных потребителей в области.

Об этом сообщаеткомпания ДТЭК Рината Ахметова.

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"За минувшие сутки электромонтеры ДТЭК вернули свет для 9 957 семей. В частности, работы проводили в Бучанском и Вышгородском районах. Всего с 3 апреля, когда украинские военные освободили Киевщину от российских захватчиков, энергетики вернули свет более 56% всех семей – 83 тысячам", – сообщили в компании.

Без света остаются 66 тысяч домохозяйств в 109 населенных пунктах в Киевской области.

"22 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению сетей еще в 27 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов", – сообщили в компании Рината Ахметова.

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Также за минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет почти в 7000 домов в Донецкой области.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли за сутки возобновить электроснабжение для жителей 16 населенных пунктов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах", – сообщили в компании.

Как работает украинская энергосистема работает

Уже больше месяца украинская энергосистема работает синхронно с европейской. В перспективе это позволит Евросоюзу отказаться от российских энергоносителей.

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"Мы можем быть частью решения об отказе от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Украина экспортирует с начала апреля электроэнергию в Польшу в тестовом режиме. Продавать западным партнерам украинцы могут и уголь, а через 5 лет – газ собственной добычи.

Ранее мы рассказывали, зачем в Украине массово устанавливают солнечные батареи на объекты ГТС. Узнайте также, как оплачивать счета за свет во время войны.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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