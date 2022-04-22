Енергетики продовжують роботу: у які райони вже повернули світло

Ремонтні бригади відновлюють подачу світла тисячам українцям

Енергетики продовжують роботи у звільнених районах Київської області / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова за неповних три тижні відновлюваних робіт повернули світло для 83 тисяч родин у звільнених від російських окупантів містах і селах Київської області. Це 56% від загальної кількості знеструмлених споживачів в області.

Про це повідомляє компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

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"За минулу добу електромонтери ДТЕК повернули світло для 9 957 родин. Зокрема, роботи проводили у Бучанському та Вишгородському районах. Всього з 3 квітня, відколи українські військові звільнили Київщину від російських загарбників, енергетики повернули світло понад 56% всіх родин – 83 тисячам", – повідомили в компанії.

Без світла залишаються 66 тисяч домогосподарств у 109 населених пунктів у Київській області.

"22 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення мереж ще у 27 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів", – повідомили у компанії Ріната Ахметова.

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Також за минулу добу енергетики ДТЕК повернули світло у майже 7000 осель на Донеччині.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли за добу відновити електропостачання для жителів 16 населених пунктів у Покровському, Краматорському та Бахмутському та районах", – повідомили в компанії.

Як працює українська енергосистема працює

Вже більше місяця українська енергосистема працює синхронно з європейською. У перспективі це дозволить Євросоюзу відмовитись від російських енергоносіїв.

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"Ми можемо бути частиною рішення щодо відмови від російського газу, вугілля та енергоносіїв у принципі", – сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Україна експортує з початку квітня електроенергію до Польщі в тестовому режимі. Продавати західним партнерам українці можуть і вугілля, а за 5 років – газ власного видобутку.

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