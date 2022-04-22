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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Енергетики продовжують роботу: у які райони вже повернули світло

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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22 квітня, 15:20
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Ремонтні бригади відновлюють подачу світла тисячам українцям
Енергетики продовжують роботи у звільнених районах Київської області
Енергетики продовжують роботи у звільнених районах Київської області / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова за неповних три тижні відновлюваних робіт повернули світло для 83 тисяч родин у звільнених від російських окупантів містах і селах Київської області. Це 56% від загальної кількості знеструмлених споживачів в області.

Про це повідомляє компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

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"За минулу добу електромонтери ДТЕК повернули світло для 9 957 родин. Зокрема, роботи проводили у Бучанському та Вишгородському районах. Всього з 3 квітня, відколи українські військові звільнили Київщину від російських загарбників, енергетики повернули світло понад 56% всіх родин – 83 тисячам", – повідомили в компанії.

Без світла залишаються 66 тисяч домогосподарств у 109 населених пунктів у Київській області.

"22 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення мереж ще у 27 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів", – повідомили у компанії Ріната Ахметова.

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Також за минулу добу енергетики ДТЕК повернули світло у майже 7000 осель на Донеччині.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли за добу відновити електропостачання для жителів 16 населених пунктів у Покровському, Краматорському та Бахмутському та районах", – повідомили в компанії.

Як працює українська енергосистема працює

Вже більше місяця українська енергосистема працює синхронно з європейською. У перспективі це дозволить Євросоюзу відмовитись від російських енергоносіїв.

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"Ми можемо бути частиною рішення щодо відмови від російського газу, вугілля та енергоносіїв у принципі", – сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Україна експортує з початку квітня електроенергію до Польщі в тестовому режимі. Продавати західним партнерам українці можуть і вугілля, а за 5 років – газ власного видобутку.

Раніше ми розповідали, навіщо в Україні масово встановлюють сонячні батареї на об’єкти ГТС. Дізнавайтеся також, як сплачувати рахунки за світло під час війни.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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