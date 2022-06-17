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Мощный удар для РФ? Китай покупает долю в Катарском СПГ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 июня, 15:54
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Катарское соглашение поможет избавиться зависимости от РФ, которая находится под широкомасштабными санкциями
Нефтяные компании Китая уже ведут переговоры с Катаром
Нефтяные компании Китая уже ведут переговоры с Катаром / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Китай нацелен приобрести долю в Катарском СПГ. Переговоры об инвестициях в акции North Field East, крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) и закупке топлива по долгосрочным контрактам, уже продолжаются.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечает издание, катарское соглашение поможет Китаю создать буфер против волатильности спотовых цен и диверсифицировать свой импорт, а также отношения с двумя основными поставщиками – Соединенными Штатами и Австралией, находящиеся на низком уровне, а также Россией, которая находится в разгаре войны и сталкивается с широкомасштабными санкциями.

Кстати, подобное партнерство будет первым в истории двух стран. Пекин рассматривает газ как стратегическое топливо, заменяющее уголь на пути к нейтральности углерода к 2060 году.

Заметим, что Катар был крупнейшим поставщиком СПГ в Китай после Австралии в первые пять месяцев 2022 года.

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Китай наращивает покупку российской нефти

Наибольшим спросом у Китая пользуется российская нефть марки ESPO из-за короткого расстояния доставки и потому, что большинство других покупателей избегают покупать черное золото у России из-за войны в Украине.

В мае из российского порта "Козьмино" в Китай прибудут 33 груза ESPO. Это будет крупнейшим месячным поступлением по крайней мере с 2016 года.

Ранее "Сегодня" уже рассказывали, с чьей помощью Россия и дальше продает свою нефть по всему миру. Также мы писали, что происходит с ценами на нефть.

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