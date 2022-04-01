На бирже снова лихорадка: почему цены на голубое топливо вдруг взлетели

Вместе с экспертом разбираемся, на что так резко отреагировали цены на голубое топливо.

Цены на газ поднялись выше 1500 долларов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Цена на газ в Европе подскочили выше 1500 долларов за тысячу кубометров, накануне цена тоже выросла, но остановилась около 1400 долларов.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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1 апреля, цена майского фьючерса выросла до 1522 дол. за 1 тыс. куб. м, или €133 по МВтч. "Сегодня" спросили у члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, что повлияло на столь резкий скачок и какое значение в этом имеет требование РФ оплачивать голубое топливо рублями.

По словам эксперта, Россия уже признала свой провал в этой попытке шантажировать Запад.

"Вчера был подписан указ, где Путин объяснил, что имеется в виду. Просто клиенты, которые покупают газ и рассчитываются за него в евро, будут вынуждены открыть счет в специализированном банке "Газпромбанк", который уже и будет делать эту конвертацию", – говорит Пендзин.

То есть для европейских покупателей почти ничего не изменится, а вот России такой шаг нужен, чтобы отобрать у "Газпрома" всю валютную выручку, а не только 80%.

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Почему цены растут?

По словам Пендзина, на биржевые колебания влияет множество факторов, которые достаточно негативны в нынешней ситуации.

В частности, по мнению эксперта, на это повлияли новости о взрыве в Белгороде на нефтебазе, ожидании мира ухудшения на войне, которое может привести к проблемам с транспортировкой газа.

Экономист подчеркнул, что рынок сегодня есть очень чувствитен к подобным вещам.

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Цены на нефть

А вот цены на черное золото напротив пошли вниз очень быстрыми темпами. На это повлияло решение Байдена, который распорядился использовать стратегические резервы США для поставок 1 млн. баррелей нефти на европейский рынок ежедневно.

Также президент призвал американские компании увеличить добычу, которая должна снизить не только цены, но и зависимость от российских энергоносителей.

Экс-президент ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук подчеркнул, что также решение является положительным сигналом для Украины, однако резкого изменения цен на бензин ждать не стоит.

"Сегодня" также писали, какая страна отказалась от газа и нефти агрессора и рассказывали, за что обыскали офисы "Газпрома".