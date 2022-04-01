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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

На біржі знову лихоманка: чому ціни на блакитне паливо раптом злетіли

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 квітня, 12:06
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Разом з експертом розбираємося, на що так різко відреагували ціни на блакитне паливо
Ціни на газ піднялися вище 1500 доларів
Ціни на газ піднялися вище 1500 доларів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ціна на газ у Європі стрибнули вище 1500 доларів за тисячу кубометрів, напередодні ціна також зросла, але зупинилась біля 1400 доларів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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1 квітня, ціна травневого ф’ючерса зросла до 1522 дол. за 1 тис. куб. м, або €133 за МВтч. "Сьогодні" запитали у члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, що вплинуло на такий різкий стрибок і яке значення у цьому має вимога РФ оплачувати блакитне паливо рублями.

За словами експерта, Росія вже визнала свій провал у цій спробі шантажувати Захід.

"Вчора був підписаний указ, де Путін пояснив, що мається на увазі. Просто клієнти, які купують газ і розраховуються за нього в євро будуть вимушені відкрити рахунок в спеціалізованому банку "Газпромбанк", який вже і робитиме цю конвертацію", – каже Пендзин.

Тобто для європейських покупців майже нічого не зміниться, а от Росії такий крок потрібен, щоб відібрати в "Газпрома" усю валютну виручку, а не лише 80%.

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Чому ж ціни зростають?

За словами Пендзина, на біржові коливання впливає безліч факторів, які є досить негативними у нинішній ситуації.

Зокрема, на думку експерта, на це повпливали новини про вибух у Бєлгороді на нафтобазі, очікування світу погіршення на війні, яке може призвести до проблем із транспортуванням газу.

Економіст наголосив, що ринок сьогодні є дуже чутливим до подібних речей.

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Ціни на нафту

А от ціни на чорне золото навпаки пішли вниз дуже швидкими темпами. На це вплинуло рішення Байдена, який розпорядився використовувати стратегічні резерви США для поставок 1 млн баррелей нафти на європейський ринок щодня.

Також президент закликав американські компанії збільшити видобуток, що має зменшити не лише ціни, а й залежність від російських енергоносіїв.

Екс-президент асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук наголосив, що также рішення є позитивним сигналом для України, однак різкої зміни цін на бензин чекати не варто.

"Сьогодні" також писали, яка країна відмовилась від газу і нафти агресора і розповідали, за що обшукали офіси "Газпрому".

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