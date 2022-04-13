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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Нафтогаз объяснил, как заплатить за газ и где получить платежку во время войны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 17:14
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Платежки за газ уже сформированы и украинцев просят оплатить счета
Украинцам рассказали, как оплачивать счета за газ во время войны
Украинцам рассказали, как оплачивать счета за газ во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны очень важно оплачивать коммунальные услуги, ведь таким образом можно помочь экономике всей страны и коммунальщикам для выплаты последним зарплат.

В пресс-службе компании "Нафтогаз" призвали украинцев "по возможности" оплачивать счета за газ, чтобы компания могла всех обеспечивать газом в условиях войны.

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"Мы понимаем ситуацию каждого, поэтому просим вас оплатить счета по возможности… Мы формируем платежки ежемесячно 10-12 числа. Сумма к оплате рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРС (облгаз)", – рассказали в пресс-службе.

Также украинцам пообещали, что их не будут отключать от газа или начислять штрафы за неуплату платежек.

В "Нафтогазе" напомнили, как можно оплатить счета за газ:

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  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чате GASUA в Viber и Telegram;
  • через сайты и мобильные приложения банков;
  • с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay);
  • через платежные терминалы самообслуживания (оффлайн).

Проверить свои платежки за потребленный газ можно так:

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чате Gasua в Viber или Telegram;
  • на электронной почте;
  • в "Укрпочте" после 20 числа текущего месяца.

Компенсация за коммуналку

С начала войны многие украинцы приютили в своих домах и квартирах людей, которые вынуждены были бежать из своих городов из-за ужасов войны. Поэтому государство решило, что за помощь переселенцам украинцам будут начислять компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 450 грн за каждого человека.

Чтобы получить деньги, нужно оформить выплату, можно через волонтерский проект "Прихисток", а информацию о количестве людей и времени их проживания в квартире или доме нужно подавать до 5 числа каждого месяца.

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"Сегодня" также писали, можно ли вообще не оплачивать коммуналку во время войны, и рассказывали, заберут ли субсидию, если не платить за коммунальные услуги.

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