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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Партнеров все меньше: еще одна страна прекратила покупать российскую нефть из-за войны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 апреля, 12:11
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Крпная австрийская компания больше не покупает российское черное золото
Россия больше не продаст свою нефть Австрии
Россия больше не продаст свою нефть Австрии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Австрия отказалась от импорти нефти из РФ.

Об этом сообащает австрийское издание Krone.

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Сообщается, что до войны Австрия импортировала из России всего 7,8% нефти.Нефть для страны уже много лет поставляюи из Казахстана – 38,9%. На втором и третьем месте Ливия с 22,1% и Ирак с 20,7%.

"Закупка нефти у России всегда была очень маленькой, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка", – сказал представитель нефтегазовой компании OMV.

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Фирма, которая является многолетним партнером российского "Газпрома", платирует потратить полученные средства на покупку американского сжиженного природного газа, вместо российского голубого топлива.

Ранее мы рассказывали, кто в мире уже отказался сотрудничать с Россией в энергетической сфере, и писали, почему мир должен полностью отказаться от нефти и голубого топлива из РФ.

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Как зачищают рынок
Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
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