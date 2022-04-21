Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Партнерів все менше: ще одна країна припинила купувати російську нафту через війну

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 12:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Велика австрійська компанія більше не купує російське чорне золото
Росія більше не продасть свою нафту Австрії
Росія більше не продасть свою нафту Австрії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Австрія скасувала імпорт нафти з РФ.

Про це повідомляє австрійське видання Krone.

Реклама

Повідомляється, що до війни Австрія імпортувала з Росії всього 7,8% нафти. На другому та третьому місці Лівія з 22,1% та Ірак з 20,7%.

"Закупівля нафти в Росії завжди була дуже маленькою, з початком війни ми замінили її іншою нафтою з ринку", – сказав представник нафтогазової компанії OMV.

Туреччина зменшить залежність від газу з РФ за рахунок США

Турецька державна компанія Botas завершує переговори з німецькою Deutsche Bank про позику у розмірі 1 мільярд доларів.

Реклама

Фірма, яка є багаторічним партнером російського "Газпрому", платить витратити отримані кошти на купівлю американського зрідженого природного газу замість російського блакитного палива.

Раніше ми розповідали, хто у світі вже відмовився співпрацювати з Росією в енергетичній сфері, і писали, чому світ повинен повністю відмовитися від нафти та блакитного палива з РФ .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агресору
Нові санкції ЄС
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

Цитата на segodnya.ua
Михайло Подоляк Радник керівника Офісу президента
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти