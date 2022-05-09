Переориентация на Китай? Что ждет мировой угольный рынок в ближайшее время

Наиболее доступный энергоресурс – уголь, также является одним из самых мощных источников выбросов углекислого газа (CO₂). Несмотря на это, в 2021 году уголь пользовался высоким спросом, ведь восстановленные после начала пандемии COVID-19 экономики пытались удовлетворить потребности в энергии.
Издание Elements проанализировало, каким будет будущее угольной промышленности до 2024 года – многие страны не взяли на себя обязательства по предотвращению климатических изменений.
Мировая добыча угля
На климатической конференции COP26 в ноябре 2021 года 40 стран пообещали прекратить выдачу разрешений и прямую государственную поддержку для новых угольных электростанций. Исключением стали крупнейшие производители угля:
- Китай;
- США;
- Индия;
- Россия;
- Австралия.
Только США пообещали сократить добычу угля к 2024 году на 7,5%, или на 44 млн. тонн. Планируют ввести краткосрочные и долгосрочные инициативы, предусматривающие вывод из эксплуатации 85% угольных генераторов электроэнергии в 2022 году. Еще часть мощностей, работающих на угле, будет выведена из эксплуатации к 2035 году – это почти 59 ГВт.
В то же время в Европейском Союзе прогнозируют сокращение добычи на 82 млн тонн, то есть до 23%. Один из крупнейших производителей угля – Индонезия – также должен производить его на 1% меньше или на 6 млн тонн.
Сосредоточение в Азии
Изменения на мировом энергетическом рынке смещаются на азиатских производителей – Китай и Индию. Обе страны производят до 60% от мирового объема уголя в год. Ожидается, что они увеличат добычу на 200 млн тонн в год, чтобы обеспечить свои энергетические потребности.
Хотя Китай пообещал начать сокращать потребление угля в 2026 году, страна также объявила о строительстве новых угольных электростанций, чтобы удовлетворить потребности энергии до тех пор.
Часть дополнительной добычи обусловлена необходимостью уменьшить зависимость страны от импорта угля, который должен снизиться на 51 млн. тонн, или на 16% к 2024 году. За этот период потребление энергоресурса в Китае вырастет на 3,3%, а в Индии – на 12,2%.
Отказ от российских ресурсов
Нидерланды планируют отказаться от закупки газа и угля из РФ до конца 2022 года. По словам министра климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена, энергетические и другие компании работают над тем, чтобы максимально заполнить газохранилища до нового отопительного сезона.
Газохранилище Bergermeer на 70% заполнит государственная компания Energie Beheer Nederland. Общие расходы оцениваются в 623 млн евро и могут возрасти.
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) также планируется увеличить. Для него подготовлены газовые терминалы в Роттердаме и Эемсхафене. В то же время Евросоюз должен прекратить покупать российские угли с 11 августа, согласно принятому ранее решению по санкциям.
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