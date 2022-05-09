Переориентация на Китай? Что ждет мировой угольный рынок в ближайшее время

Уголь является наиболее доступным в мире энергоносителем и формирует крупнейший в мире товарный рынок для производства электроэнергии

Специалисты обнародовали прогноз по угольному рынку / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Наиболее доступный энергоресурс – уголь, также является одним из самых мощных источников выбросов углекислого газа (CO₂). Несмотря на это, в 2021 году уголь пользовался высоким спросом, ведь восстановленные после начала пандемии COVID-19 экономики пытались удовлетворить потребности в энергии.

Издание Elements проанализировало, каким будет будущее угольной промышленности до 2024 года – многие страны не взяли на себя обязательства по предотвращению климатических изменений.

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Прогноз по добыче угля до 2024 года, Инфографика: Elements

Мировая добыча угля

На климатической конференции COP26 в ноябре 2021 года 40 стран пообещали прекратить выдачу разрешений и прямую государственную поддержку для новых угольных электростанций. Исключением стали крупнейшие производители угля:

Китай;

США;

Индия;

Россия;

Австралия.

Только США пообещали сократить добычу угля к 2024 году на 7,5%, или на 44 млн. тонн. Планируют ввести краткосрочные и долгосрочные инициативы, предусматривающие вывод из эксплуатации 85% угольных генераторов электроэнергии в 2022 году. Еще часть мощностей, работающих на угле, будет выведена из эксплуатации к 2035 году – это почти 59 ГВт.

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В то же время в Европейском Союзе прогнозируют сокращение добычи на 82 млн тонн, то есть до 23%. Один из крупнейших производителей угля – Индонезия – также должен производить его на 1% меньше или на 6 млн тонн.

Изменения на угольном рынке, Инфографика: Elements

Сосредоточение в Азии

Изменения на мировом энергетическом рынке смещаются на азиатских производителей – Китай и Индию. Обе страны производят до 60% от мирового объема уголя в год. Ожидается, что они увеличат добычу на 200 млн тонн в год, чтобы обеспечить свои энергетические потребности.

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Хотя Китай пообещал начать сокращать потребление угля в 2026 году, страна также объявила о строительстве новых угольных электростанций, чтобы удовлетворить потребности энергии до тех пор.

Часть дополнительной добычи обусловлена ​​необходимостью уменьшить зависимость страны от импорта угля, который должен снизиться на 51 млн. тонн, или на 16% к 2024 году. За этот период потребление энергоресурса в Китае вырастет на 3,3%, а в Индии – на 12,2%.

Отказ от российских ресурсов

Нидерланды планируют отказаться от закупки газа и угля из РФ до конца 2022 года. По словам министра климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена, энергетические и другие компании работают над тем, чтобы максимально заполнить газохранилища до нового отопительного сезона.

Газохранилище Bergermeer на 70% заполнит государственная компания Energie Beheer Nederland. Общие расходы оцениваются в 623 млн евро и могут возрасти.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) также планируется увеличить. Для него подготовлены газовые терминалы в Роттердаме и Эемсхафене. В то же время Евросоюз должен прекратить покупать российские угли с 11 августа, согласно принятому ранее решению по санкциям.

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