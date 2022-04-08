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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

После освобождения от оккупантов: энергетики вернули свет в дома тысячи украинцев

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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8 апреля, 14:53
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Специалисты возобновили электроснабжение и водоканала в освобожденном от захватчиков городе Ирпень
Украинцам вернули свет в дома
Украинцам вернули свет в дома / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики возобновили электроснабжение для 4552 семей в 17 освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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Так, в течение 7 апреля электромонтерам удалось частично восстановить электроснабжение в Бучанском районе в селах Шпитьки, Лычанка, Гореничи, Петрушки, Мила, Бузова, пгт Макаров. В Броварском районе в селах Скибин, Большая Дымерка, Плоское, Светильное, Шевченково.

Также специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение водоканала в освобожденном от оккупантов городе Ирпень.

8 апреля энергетики планируют выполнять работы по возобновлению электроснабжения еще в 22 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Вышгородского районов.

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Отметим, что в Донецкой области возобновили электроснабжение для 21 397 семей в 12 населенных пунктах.

Всего за сутки 7 апреля аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 25 949 семей в 29 городах и селах Киевской и Донецкой областей, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Как энергетики работают во время войны

По данным Министерства энергетики, в марте аварийно-ремонтные бригады энергетиков вернули свет более чем 1,7 млн потребителей по всей стране. Еще 200 тыс. домов переподключили к сети с начала апреля. Ежедневно энергетики ремонтируют сети и возобновляют электроснабжение от 50 до 60 тысяч домохозяйств.

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Около половины всех ремонтных работ пришлось на Киевскую и Донецкую области. Местные компании ДТЭК Рината Ахметова – Киевские и Донецкие региональные электросети – с начала войны вернули свет 891 тыс. семьям.

В условиях непрерывных боевых действий энергетики работают только с разрешения и в сопровождении Вооруженных сил Украины.

В конце марта героические усилия энергетиков отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, вручив работникам Укрэнерго и ДТЭК государственные награды.

Раньше мы рассказывали, как работает украинская энергетическая система в условиях войны. Заметим, что она не только устояла, но и шагнула вперед.

Также мы писали, что гендиректор компании ДТЭК озвучил предложения странам Запада, которые помогут остановить агрессию России в Украине.

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