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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Потребности Европы растут – как война в Украине влияет на газ из Катара

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 апреля, 16:42
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Катар получил свою выгоду, учитывая геополитическую ситуацию в Европе
Потребности Европы растут на фоне отказа от российских энергоносителей
Потребности Европы растут на фоне отказа от российских энергоносителей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в Украине спровоцировала рост цен на нефть. Спрос среди европейских стран на энергоносители растет, а наибольшую выгоду из ситуации получит Катар.

Как пишет Bloomberg, в последнее время в Доху совершили визит несколько высокопоставленных чиновников из ЕС, все они заявили о скорой потребности в катарском газе.

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Ситуация обострилась после того, как Россия перестала поставлять голубое топливо в Польшу и Болгарию.

Миллиарды долларов за экспорт

По предварительным подсчетам, к концу 2022 года экспорт энергоносителей из Катара должен был достичь 100 млрд долларов. Это первая такая отметка за последние 8 лет.

Ранее страна запустила проект стоимостью 30 млрд долларов. Он предполагает увеличение экспорта газа на 60% к 2027 году. Выгодные условия для Катара связаны с чрезмерным спросом – а это значит:

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  • усиление конкуренции среди покупателей;
  • долгосрочные контракты на поставку;
  • лучшие условия для продавца.

До начала войны в Украине западные эксперты сомневались в том, хватит ли стране ресурсов для расширения. Сейчас клиентов предупредили о еще большем расширении. Кроме Катара, хорошие условия для торговли получили Саудовская Аравия и Кувейт.

Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне убежден, что Катар будет одним из важнейших и мощных экспортеров газа в течение следующих лет.

Шантаж от "Газпрома"

27 апреля утром российский "Газпром" сообщил западным покупателям газа о прекращении в этот же день поставок газа. Письма получила болгарская Bulgargaz и польская PGNiG, решившая первыми в ЕС отключить от трубы из РФ.

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В Польшу поставки газа остановили в пунктах "Дроздовичи", "Высокое", "Тетеровка" и "Кондратки", через которые ранее получали российский газ. Такова реакция российского монополиста на отказ поляков платить за поставки в рублях. Компания PGNiG отметила, что в контракте прописан пункт об оплате в валюте, и Польша его выполняет, поэтому путинский указ не имеет обязательной силы.

Ранее официальная Варшава сообщила, что не будет продолжать контакт с "Газпромом", истекающим в конце 2022 года. Голубое топливо может поступать в страну двумя ветвями из Германии, Литвы и Словакии.

В Минэнерго Болгарии также отметили, что их сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требуемые договором с "Газпромом". Компания Bulgargaz подчеркнула, что новый порядок оплаты не соответствует действующему до конца этого года контракту и создает значительные риски для Болгарии, в частности, осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны.

Отказ от нефти из РФ

Нефтяная компания-гигант Royal Dutch Shell решила прекратить покупать русскую нефть, смешанную с нефтью в другой стране. Компания изменила требования к закупкам нефтепродуктов и теперь не будет принимать российскую нефть в любом количестве, включая смеси.

"Мы работаем над тем, чтобы поэтапно исключить российскую нефть и газ из нашей цепочки поставок, одновременно защищая поставки энергии и топлива, на которые ежедневно полагаются миллионы людей ", – рассказали в Shell.

Ранее нефтяной гигант начал переговоры о продажа своей доли в крупнейшем СПГ-проекте в России "Сахалин-2". Переговоры ведут с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec по продаже 27,5% доли в месторождении. Компания может понести большие потери, поскольку предприятия из Поднебесной готовы согласиться только на большую скидку.

"Сегодня" рассказывали, в сколько миллиардов долларов Shell обойдется выходу из РФ. В то же время Россия нашла плательщика за газ в Европе.

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Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
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38,59
29,50
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40,56
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