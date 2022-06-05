Производство биодизеля в мире побьет рекорды – какие страны наращивают объемы

Все больше стран сосредотачиваются на производстве экологически чистых видов топлива

Мировое производство биодизеля побьет рекорды в нескольких странах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

К концу 2022 года производство биодизеля в мире может достичь рекордного показателя и вырасти на 0,1 млн тонн, если сравнивать с 2021 годом.

Как сообщили аналитики Oil World, речь идет о рекордном показателе в 48,4 млн тонн вместо 48,3 млн тонн.

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Объемы производства будут наращивать даже несмотря на существенное повышение цен на растительные масла. Это побудило некоторые страны снижать долю биотоплива в моторном топливе.

Где будут производить больше биодизеля?

Значительно нарастить объемы производства могут США. Прогнозируемо, в 2022 году заводы выпустят 9,3 млн тонн биодизеля, хотя в 2021 году произвели 8,5 млн тонн. Вырастет также потребление соевого масла при производстве – с 4,3 до 4,7 млн тонн.

Аналитики убеждены, что увеличится биодизеля и в Аргентине – с 1,7 до 1,8 млн тонн. Побуждает к увеличению продукции спрос со стороны Евросоюза, который может импортировать до конца года 0,7 млн тонн экологически чистого топлива, по сравнению с 0,41 млн тонн в прошлом году.

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Где будут продуцировать меньше ресурса?

В то же время в Бразилии ожидается сокращение производства биодизеля в 2022 году – с 5,91 млн тонн до 5,31 млн тонн. Незначительное снижение производства экологически чистого топлива прогнозируют также в:

Сингапуре – до 1,75 млн тонн;

Таиланде – до 1,5 млн тонн;

Канаде – до 0,58 млн тонн.

Чистый водород

Украинские энергетики планируют наращивать мощности в секторе "зеленой" электроэнергии и стать крупнейшим поставщиком ее в Европу. Компания ДТЭК разработала проект "30 до 2030", предусматривающий, что за восемь лет Украина существенно модернизирует альтернативные источники.

В перспективе украинские компании могут стать лидерами по производству "зеленого" водорода. Однако сейчас для увеличения мощностей чистой энергетики до 30 ГВт к 2030 году нужно ориентировочно 35-38 млрд евро инвестиций.

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"Мы поможем Европе исправить ее большую ошибку, когда она очень сильно полагалась на российскую энергетику", – отметил Тимченко.

Для масштабного строительства следует дождаться победы Украины в войне с РФ. Но подготовку к реализации проектов следует проводить уже сегодня.

"Сегодня" раньше писали, что уже второй корабль РФ прибыл в мариупольский порт, чтобы вывозить ворованные товары из Украины. В то же время Казахстан меняет название своей нефти, чтобы ее не путали с российским.