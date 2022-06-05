Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обстрелы городов Украины ❗ Угроза котла на Донбассе 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Производство биодизеля в мире побьет рекорды – какие страны наращивают объемы

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июня, 11:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Все больше стран сосредотачиваются на производстве экологически чистых видов топлива
Мировое производство биодизеля побьет рекорды в нескольких странах
Мировое производство биодизеля побьет рекорды в нескольких странах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

К концу 2022 года производство биодизеля в мире может достичь рекордного показателя и вырасти на 0,1 млн тонн, если сравнивать с 2021 годом.

Как сообщили аналитики Oil World, речь идет о рекордном показателе в 48,4 млн тонн вместо 48,3 млн тонн.

Реклама

Объемы производства будут наращивать даже несмотря на существенное повышение цен на растительные масла. Это побудило некоторые страны снижать долю биотоплива в моторном топливе.

Где будут производить больше биодизеля?

Значительно нарастить объемы производства могут США. Прогнозируемо, в 2022 году заводы выпустят 9,3 млн тонн биодизеля, хотя в 2021 году произвели 8,5 млн тонн. Вырастет также потребление соевого масла при производстве – с 4,3 до 4,7 млн тонн.

Аналитики убеждены, что увеличится биодизеля и в Аргентине – с 1,7 до 1,8 млн тонн. Побуждает к увеличению продукции спрос со стороны Евросоюза, который может импортировать до конца года 0,7 млн тонн экологически чистого топлива, по сравнению с 0,41 млн тонн в прошлом году.

Реклама

Где будут продуцировать меньше ресурса?

В то же время в Бразилии ожидается сокращение производства биодизеля в 2022 году – с 5,91 млн тонн до 5,31 млн тонн. Незначительное снижение производства экологически чистого топлива прогнозируют также в:

  • Сингапуре – до 1,75 млн тонн;
  • Таиланде – до 1,5 млн тонн;
  • Канаде – до 0,58 млн тонн.

Чистый водород

Украинские энергетики планируют наращивать мощности в секторе "зеленой" электроэнергии и стать крупнейшим поставщиком ее в Европу. Компания ДТЭК разработала проект "30 до 2030", предусматривающий, что за восемь лет Украина существенно модернизирует альтернативные источники.

В перспективе украинские компании могут стать лидерами по производству "зеленого" водорода. Однако сейчас для увеличения мощностей чистой энергетики до 30 ГВт к 2030 году нужно ориентировочно 35-38 млрд евро инвестиций.

Реклама

"Мы поможем Европе исправить ее большую ошибку, когда она очень сильно полагалась на российскую энергетику", – отметил Тимченко.

Для масштабного строительства следует дождаться победы Украины в войне с РФ. Но подготовку к реализации проектов следует проводить уже сегодня.

"Сегодня" раньше писали, что уже второй корабль РФ прибыл в мариупольский порт, чтобы вывозить ворованные товары из Украины. В то же время Казахстан меняет название своей нефти, чтобы ее не путали с российским.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Газовый шантаж РФ
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Пособники агрессора
Кто помогает РФ?
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять