Работают в усиленном режиме: энергетики возвращают свет в Днепропетровской области

В двух из семи районов Днепропетровской области пострадали электросети после очередных обстрелов со стороны РФ.
Как рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в эфире местного канала "Днепр TV", энергетики ДТЭК восстанавливают подачу света потребителям.
Обстрелы терпят Криворожский и Синельниковский районы. Аварийные бригады работают в усиленном режиме и снова обеспечили электроснабжением 972 семей.
"Страдают общины, люди. Они остаются без света и газа. Однако я могу сказать уверенно: компания ДТЭК работает постоянно и уже возобновила свет в 972 частных домохозяйствах. И вообще все, что повреждено и разрушено – будет восстановлено", – заверил Лукашук.
В общей сложности с начала войны, энергетики ДТЭК вернули свет для более 1,6 млн семей.
Работы в Донецкой области
В течение 19 мая аварийные бригады компании Рината Ахметова возобновили электроснабжение для почти 2000 домов в Донецкой области. Заживили 8 населенных пунктов, снова со светом семьи в таких районах:
- Бахмутскому;
- Покровскому;
- Краматорском.
"Больше всего возобновлений – в Покровском районе", – отметили энергетики.
В то же время без электроснабжения остаются 277 городов и сел. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское.
Ранее "Сегодня" рассказывали, как инженеры "Киевстара" месяц обеспечивали мобильную связь в оккупированном Мариуполе. Узнайте также, какую работу предлагают переселенцам в "ДТЭК Энерго".