Работают в усиленном режиме: энергетики возвращают свет в Днепропетровской области

Аварийные бригады продолжают ремонтировать линии электропередачи после обстрелов со стороны российских захватчиков

В Днепропетровской области два района были обесточены из-за обстрелов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В двух из семи районов Днепропетровской области пострадали электросети после очередных обстрелов со стороны РФ.

Как рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в эфире местного канала "Днепр TV", энергетики ДТЭК восстанавливают подачу света потребителям.

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Обстрелы терпят Криворожский и Синельниковский районы. Аварийные бригады работают в усиленном режиме и снова обеспечили электроснабжением 972 семей.

"Страдают общины, люди. Они остаются без света и газа. Однако я могу сказать уверенно: компания ДТЭК работает постоянно и уже возобновила свет в 972 частных домохозяйствах. И вообще все, что повреждено и разрушено – будет восстановлено", – заверил Лукашук.

В общей сложности с начала войны, энергетики ДТЭК вернули свет для более 1,6 млн семей.

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Работы в Донецкой области

В течение 19 мая аварийные бригады компании Рината Ахметова возобновили электроснабжение для почти 2000 домов в Донецкой области. Заживили 8 населенных пунктов, снова со светом семьи в таких районах:

Бахмутскому;

Покровскому;

Краматорском.

"Больше всего возобновлений – в Покровском районе", – отметили энергетики.

В то же время без электроснабжения остаются 277 городов и сел. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское.

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