Рычаг влияния хотят демонтировать: Европа может отказаться от "Северного потока-2"

В Польше устали от российского энергетического шантажа и призвали усилить санкции

В Польше призывают демонтировать российский газопровод / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польский президент Анджей Дуда призвал ужесточить санкции против энергетического сектора РФ.

Как он подчеркнул в интервью CNN, нужно демонтировать построенный газопровод "Северный поток-2".

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"Россия шантажирует не только Германию, в настоящее время Россия шантажирует фактически всю Европу" , – подчеркнул Дуда.

Требуются санкции

Он отметил, что Польша изначально не поддерживала строительство газопровода между Россией и Германией, поскольку это был политический проект. Следовательно, санкции в энергетическом секторе нужно усилить, хотя это и непростая задача – заблокировать РФ от продаж:

нефти;

газа;

другого сырья.

По словам Анджея Дуды, вести диалоги с РФ не имеет смысла. Единственное, что может понять Путин – жесткий ультиматум.

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Политик также процитировал премьера Матеуша Моравецкого, который заметил Эммануэлю Макрону: "Никто не вел переговоров с Гитлером".

Отказ от ресурсов России

Не все страны Евросоюза готовы поддержать полный запрет на импорт энергоносителей из РФ. Однако одни из последних санкций ЕС предусматривают обязательный поэтапный отказ от импорта российского угля.

От закупки нефти из России явно отказались только США и Великобритания. Впрочем, биржевой рынок уже отреагировал на ситуацию – там заметны длительные ценовые колебания на черное золото, а его экспорт из страны резко сократился.

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Недавно фиксировались суточные показатели поставки нефти из России на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем раньше.

В то же время мир готовится к энергетическому кризису. Раньше мы рассказывали о 10 способах снизить потребление горючего.