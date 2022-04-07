Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Важіль впливу хочуть демонтувати: Європа може відмовитись від "Північного потоку-2"

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 13:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Польщі втомилися від російського енергетичного шантажу та закликали посилити санкції
У Польщі закликають демонтувати російський газопровід
У Польщі закликають демонтувати російський газопровід / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польський президент Анджей Дуда закликав посилити санкції проти енергетичного сектору РФ.

Як він наголосив у інтерв’ю CNN, потрібно демонтувати збудований газопровід "Північний потік-2".

Реклама

"Росія шантажує не тільки Німеччину, на цей час Росія шантажує фактично всю Європу", – підкреслив Дуда.

Потрібні санкції

Він зауважив, що Польща від початку не підтримувала будівництво газопроводу між Росією та Німеччиною, оскільки це був "політичний проєкт". Відтак, санкції в енергетичному секторі треба посилити, хоч це й непросте завдання – заблокувати РФ від продажів:

  • нафти;
  • газу;
  • іншої сировини.

За словами Анджея Дуди, вести діалоги з РФ не має сенсу. Єдине, що може зрозуміти Путін – жорсткий ультиматум.

Реклама

Політик також процитував прем’єра Матеуша Моравецького, який зауважив Еммануелю Макрону: "Ніхто не вів переговорів з Гітлером".

Відмова від ресурсів Росії

Не всі країни Євросоюзу готові підтримати повну заборону імпорту енергоносіїв з РФ. Однак одні з останніх санкцій ЄС передбачають обов'язкову поетапну відмову від імпорту російського вугілля.

Від закупівлі нафти з Росії явно відмовились лише США та Велика Британія. Втім, біржовий ринок уже відреагував на ситуацію – там помітні тривалі цінові коливання на чорне золото, а його експорт з країни різко скоротився.

Реклама

Нещодавно фіксували добові показники постачання нафти з Росії на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж раніше.

Водночас світ готується до енергетичної кризи. Раніше ми розповідали про 10 способів знизити споживання пального.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти