Важіль впливу хочуть демонтувати: Європа може відмовитись від "Північного потоку-2"

У Польщі втомилися від російського енергетичного шантажу та закликали посилити санкції

У Польщі закликають демонтувати російський газопровід / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польський президент Анджей Дуда закликав посилити санкції проти енергетичного сектору РФ.

Як він наголосив у інтерв’ю CNN, потрібно демонтувати збудований газопровід "Північний потік-2".

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"Росія шантажує не тільки Німеччину, на цей час Росія шантажує фактично всю Європу", – підкреслив Дуда.

Потрібні санкції

Він зауважив, що Польща від початку не підтримувала будівництво газопроводу між Росією та Німеччиною, оскільки це був "політичний проєкт". Відтак, санкції в енергетичному секторі треба посилити, хоч це й непросте завдання – заблокувати РФ від продажів:

нафти;

газу;

іншої сировини.

За словами Анджея Дуди, вести діалоги з РФ не має сенсу. Єдине, що може зрозуміти Путін – жорсткий ультиматум.

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Політик також процитував прем’єра Матеуша Моравецького, який зауважив Еммануелю Макрону: "Ніхто не вів переговорів з Гітлером".

Відмова від ресурсів Росії

Не всі країни Євросоюзу готові підтримати повну заборону імпорту енергоносіїв з РФ. Однак одні з останніх санкцій ЄС передбачають обов'язкову поетапну відмову від імпорту російського вугілля.

Від закупівлі нафти з Росії явно відмовились лише США та Велика Британія. Втім, біржовий ринок уже відреагував на ситуацію – там помітні тривалі цінові коливання на чорне золото, а його експорт з країни різко скоротився.

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Нещодавно фіксували добові показники постачання нафти з Росії на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж раніше.

Водночас світ готується до енергетичної кризи. Раніше ми розповідали про 10 способів знизити споживання пального.