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У некоторых украинцев изменится поставщик газа: "Нафтогаз" назвал тариф

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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18 июня, 14:17
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Рассказываем, кому и в каких регионах Украины изменят поставщика газа, и сколько люди будут платить за голубое топливо
"Нафтогаз" станет новым поставщиком газа
"Нафтогаз" станет новым поставщиком газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине много домохозяйств переводят к поставщику "последней надежды" (ПОН), каким есть "Нафтогаз". Так, еще для 1,3 млн украинцев компания станет новым поставщиком газа.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", и рассказали, по каким тарифам будут платить эти потребители.

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Изменения будут в нескольких областях

Из-за того, что поставщики в некоторых регионах по разным причинам не могут выполнять свои обязанности, новым поставщиком для 1,3 млн украинцев станет "Нафтогаз". В частности, это касается потребителей, получавших услуги от этих предприятий:

  • ГП "КиевГазЭнерджи";
  • ООО "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ";
  • ООО "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНИ";
  • ООО "Тернопольгоргаз";
  • ООО "УМАНЬГАЗ СБЫТ";
  • ООО "Черкассыгаз Сбыт".

"ГК "Нафтогаз Украины" присоединит этих бытовых потребителей, которые сейчас получают газ от поставщика "последней надежды" (ПОН), к годовому тарифному плану "Фиксированный" 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки)", – говорится в сообщении.

В целом, поставщиков изменят в 15 областях страны

Как мы сообщали ранее, из-за того, что местные облгазы не могут выполнять свои функции, вместо них назначат другого поставщика, в том числе "Нафтогаз".

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Изменения касаются клиентов газоснабжающих компаний в следующих областях:

  • Винницкой;
  • Волынский;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Запорожской;
  • Ивано-Франковский;
  • Киевской;
  • Львовской;
  • Николаевской;
  • Ровенской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Хмельницкий;
  • Черниговский.

Для всех них будет действовать фиксированный тариф 7,96 грн/куб. м с НДС.

"Сегодня" также писали о том, для кого и зачем правительство снизило цену на газ на два месяца, и как страна может уменьшить расходы на отопление.

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