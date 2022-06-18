У некоторых украинцев изменится поставщик газа: "Нафтогаз" назвал тариф

Рассказываем, кому и в каких регионах Украины изменят поставщика газа, и сколько люди будут платить за голубое топливо

"Нафтогаз" станет новым поставщиком газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине много домохозяйств переводят к поставщику "последней надежды" (ПОН), каким есть "Нафтогаз". Так, еще для 1,3 млн украинцев компания станет новым поставщиком газа.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", и рассказали, по каким тарифам будут платить эти потребители.

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Изменения будут в нескольких областях

Из-за того, что поставщики в некоторых регионах по разным причинам не могут выполнять свои обязанности, новым поставщиком для 1,3 млн украинцев станет "Нафтогаз". В частности, это касается потребителей, получавших услуги от этих предприятий:

ГП "КиевГазЭнерджи";

ООО "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ";

ООО "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНИ";

ООО "Тернопольгоргаз";

ООО "УМАНЬГАЗ СБЫТ";

ООО "Черкассыгаз Сбыт".

"ГК "Нафтогаз Украины" присоединит этих бытовых потребителей, которые сейчас получают газ от поставщика "последней надежды" (ПОН), к годовому тарифному плану "Фиксированный" –7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки)", – говорится в сообщении.

В целом, поставщиков изменят в 15 областях страны

Как мы сообщали ранее, из-за того, что местные облгазы не могут выполнять свои функции, вместо них назначат другого поставщика, в том числе "Нафтогаз".

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Изменения касаются клиентов газоснабжающих компаний в следующих областях:

Винницкой;

Волынский;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковский;

Киевской;

Львовской;

Николаевской;

Ровенской;

Сумской;

Харьковской;

Хмельницкий;

Черниговский.

Для всех них будет действовать фиксированный тариф – 7,96 грн/куб. м с НДС.

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