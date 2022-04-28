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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Жизнь после оккупации: как энергетики восстанавливают свет в освобожденных областях

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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28 апреля, 14:40
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Рассказываем, какая ситуация со светом в Киевской и Донецкой областях
В украинских регионах продолжают работы энергетики
В украинских регионах продолжают работы энергетики / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки энергетики вернули свет более 15 тысячам семей в 43 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"В течение 27 апреля электромонтеры ДТЭК вернули свет для 6 325 домов Киевской области. В частности, полностью возобновили электроснабжение в 15 селах и частично в 11 селах Вышгородского и Бучанского районов", – сообщили в компании.

Без света остаются еще 31,7 тысячи домохозяйств в 63 населенных пунктах.

"28 апреля энергетики ДТЭК выполняют работы по восстановлению электроснабжения в 20 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам потребителей, которые возвращаются в свои дома на освобожденных территориях", – рассказали в компании.

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В Донецкой области за минувшие сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 9403 семей в 17 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов.

Из-за обстрелов российских оккупантов без света остаются 240 населенных пунктов в Донецкой области.

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий ", – отметили в ДТЭК.

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Раньше мы писали, в каких регионах Украины возобновили работу интернета, и рассказывали, как украинская энергосистема поможет странам ЕС.

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