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Азовсталь сопротивляется: российские войска не смогли захватить завод в Мариуполе

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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29 апреля, 19:01
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Металлургический комбинат никогда не будет работать в оккупации
Российские войска не смогли захватить комбинат
Российские войска не смогли захватить комбинат / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Комбинат Азовсталь в Мариуполе стал символом непоколебимой стойкости Украины перед лицом российского29.04.2022 19:0 врага.

Об этом идёт речь в статье CNN.

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Как пишет СМИ, Мариуполь разрушен на 80%, а десятки тысяч жителей считаются пропавшими без вести. Многие работники завода потеряли родных и близких из-за обстрелов российских войск. И сегодня Азовсталь – символ, который Путин хочет уничтожить.

Азовсталь сопротивляется

Несмотря на тяжёлые обстрелы российских войск, Азовсталь все ещё сопротивляется. Но даже если город будет захвачен, завод работать не будет. В этом заверил бизнесмен, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов – акционер компании Метинвест, которая владеет Азовсталью.

"Ни при каких обстоятельствах Азовсталь не будет работать под российской оккупацией", – заявил Ахметов.

Комбинат остаётся единственным незахваченным обьектом в Мариуполе, который заблокирован российскими войсками. В бомбоубежищах завода прячутся сотни мирных жителей, которым не дают возможности покинуть город.

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Там гуманитарная катастрофа: нет еды и воды, света и тепла. Ежедневно завод подвергается обстрелам из тяжёлых орудий.

Ранее Ахметов также заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала оплотом сопротивления в Мариуполе, и подчеркнул: этот город всегда будет украинским.

Напомним, захватчики сорвали эвакуацию граждан из Азовстали. Объявленный 26 апреля "зеленый коридор" оказался ловушкой, военные РФ открыли огонь. Оккупанты заставляют украинцев в городе разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду.

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