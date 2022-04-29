Боротьба із символами: Путін знищує Азовсталь та Маріуполь, бо українці не здалися

Російську верхівку нервує сам факт того, що їм дають гідну відсіч в Україні

Путін мститься Маріуполю за непокору / Фото: CNN, Колаж: Сьогодні

Путін знищує завод Азовсталь та Маріуполь за те, що вони не здалися агресору і стали символом стійкості для всієї України.

Про це в інтерв'ю CNN заявив генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков.

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"Я не думаю, що Путіну потрібна Азовсталь. Це боротьба із символом – тому що вони планували захопити місто. І ніколи не думали, що Маріуполь чинитиме опір", – висловив упевненість він.

Мешканці у блокаді

За його словами, зараз на території заводу багато мирних жителів, у яких немає їжі та води, але російські війська не дозволяють відправити в місто гуманітарну допомогу. Також невідомою залишається доля тисяч працівників Азовсталі.

"З 11 тисяч працівників з нами на зв'язок вийшли лише 4,5 тисячі осіб. Вже два місяці вся компанія Метінвест намагається допомогти людям вибратися з міста", – розповів Риженков.

Як відомо, у Маріуполі зруйновано понад 80% будівель, у місті гуманітарна катастрофа. Там в окупації вже два місяці перебувають понад 100 тисяч людей. Єдиним об'єктом, який вдається захопити російським окупантам – завод Азовсталь.

Його обороняють українські військові. У бомбосховищах заводу знаходяться сотні мирних жителів, але росіяни не дозволяють забрати їх із міста.

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Раніше бізнесмен Рінат Ахметов, власник комбінатів Азовсталь та ММК Ілліча у Маріуполі, висловив гордість тим фактом, що Азовсталь став оплотом опору. Він наголосив: заводи за жодних обставин не працюватимуть під російською окупацією.

Росія виводить війська

Нещодавно у Міноборони США заявили, що Росія відводить свої війська від Маріуполя. Сили окупантів перекидають у напрямку Запорізької області.

"Ми можемо повідомити, що ми бачили російські війська, що виходять із району Маріуполя і рухаються на північний захід у напрямку Запорізької області. Це не означає, що Росія захопила Маріуполь" , – повідомили у Пентагоні.

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У той же час місто продовжують бомбардувати як авіацією, так і ракетними установками. Точна кількість російських військ, що перекидаються на північний захід, невідома. Бої за Маріуполь продовжуються.

Раніше загарбники зірвали евакуацію громадян із Азовсталі. Оголошений 26 квітня "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь. Окупанти змушують українців у місті розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу.