Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Компанії

Азовсталь пручається: російські війська не змогли захопити завод у Маріуполі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 квітня, 19:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Металургійний комбінат ніколи не працюватиме в окупації
Російські війська не змогли захопити комбінат
Російські війська не змогли захопити комбінат / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Комбінат Азовсталь у Маріуполі став символом непохитної стійкості України перед російським ворогом.

Про це йдеться мова у статті CNN.

Реклама

Як пише ЗМІ, Маріуполь зруйновано на 80%, а десятки тисяч мешканців вважаються зниклими безвісти. Багато працівників заводу втратили рідних та близьких через обстріл російських військ. І сьогодні Азовсталь є символом, який Путін хоче знищити.

Азовсталь пручається

Незважаючи на важкі обстріли російських військ, Азовсталь все ще чинить опір. Але навіть якщо місто буде захоплене, завод працювати не буде. У цьому запевнив бізнесмен, найбагатша людина України Рінат Ахметов – акціонер компанії Метінвест, яка володіє Азовсталлю.

"За жодних обставин Азовсталь не працюватиме під російською окупацією", – заявив Ахметов.

Комбінат залишається єдиним незахопленим об'єктом у Маріуполі, заблокованим російськими військами. У бомбосховищах заводу ховаються сотні мирних жителів, яким не дають змоги залишити місто.

Реклама

Там гуманітарна катастрофа: немає їжі та води, світла та тепла. Щодня завод зазнає обстрілів з важкої зброї.

Раніше Ахметов також заявив, що пишається тим фактом, що Азовсталь стала оплотом опору в Маріуполі, і наголосив: це місто завжди буде українським.

Нагадаємо, загарбники зірвали евакуацію громадян із Азовсталі. Оголошений 26 квітня "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь. Окупанти змушують українців у місті розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти