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СЕГОДНЯ Industry Компании

Цены на нефть обвалили акции Apple – какая компания обогнала техногиганта

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 10:47
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Рассказываем, что подкосило капитализацию акций американского технологического гиганта
Как цены на нефть влияют на мировые компании
Как цены на нефть влияют на мировые компании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco обогнала Apple Inc по стоимости акций благодаря росту цен на черное золото.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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В среду, 11 мая, акции национальной нефтяной компании Саудовской Аравии торговались почти на самом высоком уровне за всю историю.

Рыночная капитализация Saudi Aramco составила около 2,43 трлн долл. и впервые с 2020 года обогнала Apple, акции которой упали на 5,2%.

"Даже если этот шаг окажется недолгим и Apple снова вернет себе первое место, смена ролей подчеркивает силу основных сил, действующих в мировой экономике", – пишет Bloomberg.

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Кто выигрывает от инфляции?

Цены на нефть стремительно растут и приносят Saudi Aramco небывалую прибыль, но вместе с тем – усугубляют растущую инфляцию.

Инфляция, в свою очередь, вынуждает Федеральную резервную систему США быстро повышать процентные ставки, а это приводит к снижению акций технологических компаний вроде Apple.

С начала года акции Apple упали почти на 20%, а акции Aramco выросли на 28%.

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Эмбарго на российскую нефть

В мае Евросоюз сделал безуспешную попытку ввести эмбарго на импорт нефти страны-агрессора. Новый пакет санкций заблокировала Венгрия, которую не устроило даже исключение в виде длинного переходного периода.

Однако уже 11 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что это вполне реальный сценарий, но Евросоюз должен выполнить несколько требований Венгрии.

Среди которых не только предложения по реконструкции НПЗ на сотни миллионов долларов или по увеличению пропускной способности нефтепровода в Венгрию через Хорватию, но и на будущее экономики.

"Сегодня" ранее писали, какая страна уже нашла замену российским энергоресурсам, и рассказывали, в чем США заподозрили страны ОПЕК.

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