Цены на металл будут расти во всем мире: как Украина может сбить ажиотаж

Президент ОП "Укрметаллургпром" рассказал, какое решение Евросоюза могло бы помочь всему миру

В мире будет стремительно расти спрос на металл / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Снятие ограничений на торговлю с Украиной, которое сейчас обсуждают в Евросоюзе, поможет стране восстановить экономику. Однако оно также необходимо миру, страдающему из-за дефицита металлопродукции и роста цен.

Об этом пишет президент ОП "Укрметаллургпром" в своей колонке для ГМК Центра.

Реклама

По словам Александра Каленкова, такое открытие рынков усилит безопасность современной Европы.

"Евросоюз в шаге от полного открытия своего рынка для украинских экспортеров, в частности для металлургов. Такое решение уже приняла Великобритания, четкие сигналы о возможной отмене барьеров на пути импорта металла из Украины поступают также из США. Объясню, почему снятие торговых ограничений не только поможет восстановлению экономики Украины, но и выгодно для наших союзников", – говорит Каленков.

Из-за войны, которую развязала Россия, произошло резкое сокращение поставок металлопродукции, что в свою очередь привело к дефициту и росту цен на металл в Европе и мире.

Реклама

Важно учитывать, подчеркнул Каленков, что США, Великобритания и страны ЕС щедро снабжают Украину своей бронетехникой, артиллерией и планируют наращивать поставки.

Однако эти средства нужно постоянно пополнять и спрос на металл будет расти и дальше.

"В летний период прибавится еще и традиционное сезонное обострение. Увеличение поставок из Украины позволит частично компенсировать объемы металла, недостающие Европе, снизить цены и, как следствие, удешевить производство бронетехники и артиллерийских орудий для усиления безопасности Украины и стран НАТО", – уверен президент ОП "Укрметаллургпром".

Реклама

Что сделала Великобритания

Напомним, что Великобритания сняла все ограничения на торговлю с Украиной на год и даже отменила все пошлины.

Такой шаг поможет обеим странам нарастить объем торговли и снизить дефицит некоторых товаров.

"Сегодня" также писали, как торговые барьеры уничтожают украинскую металлургию, и рассказывали, что происходит с ценами на сталь в ЕС.