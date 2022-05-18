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Экспорт на грани: почему Украина должна поддержать экспортеров во время войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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18 мая, 18:05
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Рассказываем, что происходит с украинским экспортом в условиях войны
Экспорт Украины: что происходит во время войны
Экспорт Украины: что происходит во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация, в которой оказались украинские экспортеры, недопустима: из-за невозмещения НДС их продукция, по сути, стала на 20% дороже, что делает ее неконкурентной на мировых рынках. Власть должна в кратчайшие сроки возместить НДС за декабрь и январь, а также запустить механизм регистрации накладных и наконец отказаться от практики ручного регулирования, которое в нынешнее время имеет все признаки коррупции.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя принятие Радой закона о налоговых изменениях, который до сих пор не подписан президентом и не начал работать. Этот закон, напомним, разблокирует возмещение НДС.

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"Если одним выдают возмещение, а другим нет, это открывает возможности для коррупционных составляющих. Если кто-то договорится под патриотическими лозунгами о возврате НДС, а кому-то не дадут — то, скорее всего, тут речь идет о коррупции. И в условиях войны это может быть одним из наиболее раздражающих факторов", – поясняет Кушнирук.

Экспорт — это минимум 30% ВВП, и обвал экономики только из-за невозмещения НДС может быть колоссальным – в дополнение к падению из-за военной агрессии рф и блокирования ею же морских портов, предупреждали ранее участники рынка.

Поэтому, по словам эксперта, государство должно установить четкую единую и прозрачную процедуру для всех участников экономических процессов и запустить этот процесс как можно быстрее.

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Напомним, возмещение НДС экспортерам было заблокировано еще в начале года решением Минфина по новым налоговым накладным, а потом и Рады в части приостановки налоговых проверок, без которых возмещение ранее оплаченного НДС невозможно.

Из-за этого миллиарды гривен оборотных средств украинских предприятий, которые могли быть использованы для восстановления довоенного уровня производства, оказались замороженными, что поставило под угрозу их существование. А с ними и сотни тысяч рабочих мест в Украине, миллиарды налоговых отчислений. Позже Верховная Рада приняла законопроект 7360, что должно разблокировалть возмещение.

Эксперты и экономисты приветствовали это решение и призвали президента Зеленского как можно скорее подписать документ, а Минфин — запустить механизм регистрации налоговых накладных и возмещение средств предприятиям.

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Ранее мы рассказывали, почему экспортеры могут стать локомотивом восстановления Украины, и писали, что экономике Украины требуется поддержка международных партнеров.

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