В Запорожье заработал Центр реабилитации и реинтеграции

Метинвест помогает работникам, которым удалось уехать с территорий, где продолжаются активные боевые действия против российских оккупантов

Метинвест намерен трудоустроить большинство металлургов и ремонтников, выехавших из зоны боевых действий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Запорожье начал работу Центр реабилитации и реинтеграции для работников компании, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов российских войск. Здесь людям оказывают необходимую помощь и трудоустраивают на предприятиях компании — в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.

Об этом рассказал генеральный директор Запорожсталя Александр Мироненко.

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"Центр реабилитации и реинтеграции – это хаб, куда человек-работник компании Метинвест, выехавшей из Мариуполя, или из любого другого города, где идут боевые действия, может обратиться, получить помощь – и психологическую, и гуманитарную (вещи, питание) , и место жительства Также она может зарегистрироваться, ознакомиться с перечнем вакансий, которые есть на предприятиях компании Метинвест в Запорожье, Каменском и Кривом Роге, устроиться на работу и начать обустраивать свой быт — до тех пор, пока не будет возможность вернуться в Мариуполь и начать возобновлять работу его предприятий", – объяснил Мироненко.

По его словам, сейчас в Центре вакантны около 2 тысяч вакансий, продолжается процесс трудоустройства. Около 300 работников уже работают, а к концу апреля, как ожидает Александр Мироненко, все доступные вакансии будут использованы.

"Мы не забываем ни о ком: трудоустраиваем сотрудников Азовстали, ММК им. Ильича, и Метинвест-Промсервис – то есть, задействуем людей, которые занимались ремонтами на предприятиях в Мариуполе. Таким образом, процесс касается не только технологов и инженеров, но и ремонтного персонала , ведь работы очень много", – рассказал Александр Мироненко.

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Рабочие живут в общежитиях в нескольких локациях города. Кроме того, "Метинвест" платит "подъемные" в размере 10 тысяч грн, а некоторым специалистам, имеющим уникальные навыки, компенсируют стоимость жилья.

Мироненко заверил, что работы будет все больше, ведь промышленные предприятия начинают наращивать объемы производства.

"Запорожсталь" имеет 4 доменных печей. Сейчас две находятся в процессе раздувки — это примерно 40-50% от мощности предприятия. Когда мы решим проблемы, которые у нас сейчас есть с логистикой, и появится возможность импортировать сырье (уголь, серную кислоту) — мы будем рассматривать возможность задействовать еще одну доменную печь. По мере решения проблем мы будем запускать дополнительные мощности, чтобы привлекать еще больше работников к работе", – резюмировал Мироненко.

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Как известно, компания "Метинвест" обустроила для выезжающих с горячих точек свыше 6 тысяч мест для временного пребывания. Здесь людей обеспечивают всем необходимым – горячим питанием, одеждой, товарами быта и гигиены. Также тем, кому это нужно, оказывают медицинскую и психологическую помощь.

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