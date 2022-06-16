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Ремонти під обстрілами: ДТЕК про відновлення світла на Донеччині

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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16 червня, 15:12
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У ДТЕК розповіли, як, попри бойові дії, відновлюють світло у Донецькій області
Енергетики під обстрілами ремонтують світло на Донеччині
Енергетики під обстрілами ремонтують світло на Донеччині / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Роботи з відновлення пошкоджених окупантами електромереж проходять майже по всій території Донецької області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Зараз у Покровському, Бахмутському районах та в районі Слов’янська найважча ситуація. Там зараз найбільша кількість знеструмлень. І там йдуть постійні обстріли. Наші ремонтні бригади працюють там щодня, відновлюють по 2-3 рази", - повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

Тільки за минулу добу у Покровському та Бахмутському районах компанія повернула світло для 5 тисяч клієнтів.

За його словами, компанія забезпечує енергетиків всім необхідним, надає їм бронежилети та каски, щоб мінімізувати ризик для їхнього життя.

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"Енергетики – хоробрі люди. Вони йдуть і роблять свою роботу. Я пишаюсь ними і щиро дякую їм за цю роботу", – підсумував Сахарук.

Нагадаємо, минулого тижня аварійно-ремонтним бригадам компанії ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повністю чи частково відновити електропостачання для 440 тис. клієнтів у майже 300 населених пунктах Донеччини.

Раніше ми розповідали, що енергетики на Донеччині працюють у цілодобовому режимі з початку війни з РФ. Також ми писали, у травні енергетики ДТЕК повернули світло 687 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

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