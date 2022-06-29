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Вже четвертий день поспіль: чому вартість нафти стрімко зростає

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 17:44
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Розповідаємо, що відбувається з цінами на нафту та хто винен у їх зростанні
Інвестори занепокоєні ситуацією на ринку
Інвестори занепокоєні ситуацією на ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість нафти зростає вже четвертий день поспіль. Ціна еталонної марки Brent вже наблизилася до 120 дол. за барель. Повʼязують це із занепокоєнням щодо вільних потужностей і планів країн G7 ввести граничні ціни на російську нафту.

Про це повідомляє Reuters.

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Загалом ціни почали зростати перед зустріччю ОПЕК+ і ОПЕК у середу, 29 червня.

Станом на 17:20 за київським часом серпневі фʼючерси на нафту Brent були в межах 120,03 дол. (при цьому відкриття було на рівні 117,96 дол.), WTI — 113,69 дол. (відкриття — 111,97 дол.).

Динаміка цін на нафту Brent з березня 2022 року
Динаміка цін на нафту Brent з березня 2022 року / Фото: Investing.com

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Динаміка цін на нафту WTI 29 червня
Динаміка цін на нафту WTI 29 червня / Фото: Investing.com

Як повідомляють джерела видання, шанси на серйозні зміни політики в цьому місяці малоймовірні.

Згадаймо, як ще на своєму останньому засіданні на початку червня ОПЕК+ вирішила прискорити скорочення видобутку і збільшувати видобуток щомісяця на 648 тисяч барелів на добу в липні і серпні в порівнянні з попереднім збільшенням на 432 тисячі.

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Мета збільшення видобутку сировини була очевидна — допомогти знизити ціни на нафту, які злетіли в результаті санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Однак їх не спинило нічого, вартість продовжила зростати через брак пропозиції і побоювань, що ОПЕК близька до вичерпання резервних потужностей для подальшого збільшення видобутку.

Як інформує видання, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати повідомили йому, що видобуток нафти навряд чи зможуть збільшити.

Що буде з вартістю нафти до кінця року?

У третьому кварталі 2022 року прогнозують подорожчання еталонної марки нафти Brent, яку видобувають у Північному морі.

Як повідомляє Bloomberg, за оцінками інвестиційної компанії Goldman Sachs, середня ціна за барель сягне 135 доларів, а пікова вартість може становити 140 доларів за барель.

Фахівці пояснюють можливе зростання цін на нафту підвищенням попиту та необхідністю відновити запаси на світовому ринку. Підставами для цього стало скорочення видобутку в РФ та відновлення споживання в Китаї.

Світові запаси нафти на 75 мільйонів барелів нижчі, ніж очікувалося раніше, а світовий дефіцит оцінюється в середньому в 400 тис. барелів на добу в третьому кварталі 2022 року. Очікується також, що видобуток нафти в Росії зменшиться ще більше через заборону імпорту з боку Заходу – це мінус мільйон барелів на добу до кінця року.

Нагадаємо, загалом у 2021 році через те, що ціни на газ та нафту зросли, збільшились і надходження до бюджету. Власне вони перевищили планові показники на рік більш ніж на половину, а саме на 51,3%, і сягнули 9 трлн рублів. І саме нафта принесла найбільше грошей.

Раніше ми аналізували, як змінювалась вартість нафти з початку війни на території України.

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