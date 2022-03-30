В які країни найбільше українці тікають від війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого Станом на 22 березня з України виїхало понад три мільйони людей.
Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).
Деталі
Найбільше біженців перебралося до Польщі – 2,1 млн. Кордон з Румунією перетнули 555 тис. осіб, з Молдовою – 371 тис., з Угорщиною – 324 тис. та зі Словаччиною – 256 тис.
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За даними пропускних пунктів на кордонах, станом на 22 березня кількість людей, які виїхали до країн, що межують з Україною, становить:
- Польща : 2 144 244 (за словами представниць органів місцевої влади, люди з України переважно прибувають у великі міста Польщі, зокрема Варшаву та Краків, тому можливість цих міст розміщувати поступово вичерпується, біженцям радять їхати до інших міст чи країн ЄС);
- Румунія: 555021 (ця цифра враховує також тих, хто спочатку виїхав до Молдови, а з Молдови — до Румунії);
- Молдова : 371 104 (це найвищий показник кількості біженців з України, водночас у ЗМІ зазначають, що лише понад 100 тис. із них залишаються в країні);
- Угорщина: 324397;
- Росія: 271254 (за даними уряду РФ, які можуть бути неправдивими; ймовірно, вони можуть включати людей, яких примусово вивезли з тимчасово окупованих територій України; згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 року № 188-р, з 28 лютого всі пункти пропуску на українсько-російському кордоні закрито;
- Словаччина : 256 838;
- Білорусь: 4938 (за даними органів влади Білорусі; ці дані можуть включати людей, яких примусово вивезли із тимчасово окупованих регіонів України; як і у випадку з РФ, з 28 лютого всі пункти пропуску на українсько-білоруському кордоні закриті).
- Австрія: міністерство внутрішніх справ країни оцінює кількість біженців в 117 тис. осіб (станом на 14 березня), водночас зазначаючи, що приблизно 75% можуть виїхати в інші країни. За перший тиждень реєстрації (14-21 березня) на отримання тимчасового захисту в країні зареєструвалося 17 тис. біженців.
- Чехія: за даними мобільних операторів, до Чеської Республіки прибули понад 270 тис. біженок з України. З них 205 тис. отримали після прибуття спеціальні довгострокові візи для перебування у країні; з 22 березня їх буде замінено на посвідчення статусу осіб, які отримали тимчасовий захист. За словами міністра внутрішніх справ Чехії, у країни вичерпуються можливості приймати більше людей. Як і у випадку з Варшавою та Краковом у Польщі та Берліном у Німеччині, ключовим викликом для влади чеських міст є критична нестача житла.
- Литва: п про дані державного департаменту статистики Литви, станом на 24 березня як біженці з України зареєструвалися понад 30 тис. осіб.
- Португалія: у країні станом на 22 березня реєструвалися для отримання тимчасового захисту 18,5 тис. біженців з України. Втім, загальна кількість у країні може бути дещо вищою.
- Італія: за оцінками міністерства внутрішніх справ Італії, станом на 22 березня до країни прибуло понад 61 тис. біженців із України.
- Франція : міністерство внутрішніх справ Франції оцінює кількість біженців у 26 тис., з них 10 тис. вже отримали статус особи під тимчасовим захистом
- Естонія: за даними прикордонної служби Естонії, станом на 18 березня до країни прибули понад 25 тис. біженців з України, приблизно п'ята частина з них прямуватиме далі в інші країни.
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А у Чехії з 4 березня буде оголошено надзвичайний стан на 30 днів у зв'язку з міграційною кризою, спричиненою російським вторгненням в Україну.