Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Компанії

Помста світовому бізнесу: у Росії хочуть націоналізувати компанії, що вийшли з ринку

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 10:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська влада вирішила помститися міжнародним компаніям та націоналізувати їхні активи, які залишилися в країні
Росія планує націоналізувати активи міжнародного бізнесу
Росія планує націоналізувати активи міжнародного бізнесу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майже 60 міжнародних компаній можуть націоналізувати в Росії. Мовиться насамперед про бізнес, який відмовився працювати на російському ринку.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на російські медіа.

Реклама

Список компаній, яким загрожує втрата активів, можуть доповнювати. Його формує російська "Громадська споживча ініціатива" у співпраці з місцевими правоохоронцями, міністерством промисловості та Роскомнадзором. Погоджуватимуть усі дії з російським урядом та генеральною прокуратурою.

Влада країни-агресорки обурена тим, що закордонний бізнес "просто так" закриває свої підприємства в Росії. Ідея з націоналізацією у відповідь надійшла 7 березня від путінської партії "Єдина Росія".

Окрім націоналізації активів, з компаніями судитимуться та "притягуватимуть до відповідальності" – арештовуватимуть рахунки, встановлюватимуть своє управління, а керівників можуть притягнути до відповідальності за шахрайство. Першими до переліку потрапили такі відомі бренди:

Реклама
  • Volkswagen;
  • Apple;
  • IKEA;
  • Microsoft;
  • IBM;
  • Shell;
  • McDonald's;
  • Porsche;
  • Toyota;
  • H&M та інші.

Санкції проти Росії

У відповідь на початок війни в Україні та вторгнення на суверенні території, західні країни запровадили чимало санкцій проти Росії. Країні прогнозують дефолт та безробіття.

За даними економістів, російський Центробанк мав 650 мільярдів доларів резервів, але половину цієї суми арештували. Є проблеми з купівлею золота в російського банку, країну частково відключили від SWIFT.

Із російського ринку масово виходять міжнародні компанії, що спричиняє відтік інвестицій та зупинку роботи різних галузей – автомобільних, авіаційних, продуктових і продовольчих.

Реклама

Раніше ми розповідали, що за участь у війні проти України покарали й Білорусь – ЄС залишила країну без євро.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти