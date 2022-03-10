Помста світовому бізнесу: у Росії хочуть націоналізувати компанії, що вийшли з ринку

Російська влада вирішила помститися міжнародним компаніям та націоналізувати їхні активи, які залишилися в країні

Росія планує націоналізувати активи міжнародного бізнесу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майже 60 міжнародних компаній можуть націоналізувати в Росії. Мовиться насамперед про бізнес, який відмовився працювати на російському ринку.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на російські медіа.

Реклама

Список компаній, яким загрожує втрата активів, можуть доповнювати. Його формує російська "Громадська споживча ініціатива" у співпраці з місцевими правоохоронцями, міністерством промисловості та Роскомнадзором. Погоджуватимуть усі дії з російським урядом та генеральною прокуратурою.

Влада країни-агресорки обурена тим, що закордонний бізнес "просто так" закриває свої підприємства в Росії. Ідея з націоналізацією у відповідь надійшла 7 березня від путінської партії "Єдина Росія".

Окрім націоналізації активів, з компаніями судитимуться та "притягуватимуть до відповідальності" – арештовуватимуть рахунки, встановлюватимуть своє управління, а керівників можуть притягнути до відповідальності за шахрайство. Першими до переліку потрапили такі відомі бренди:

Реклама

Volkswagen;

Apple;

IKEA;

Microsoft;

IBM;

Shell;

McDonald's;

Porsche;

Toyota;

H&M та інші.

Санкції проти Росії

У відповідь на початок війни в Україні та вторгнення на суверенні території, західні країни запровадили чимало санкцій проти Росії. Країні прогнозують дефолт та безробіття.

За даними економістів, російський Центробанк мав 650 мільярдів доларів резервів, але половину цієї суми арештували. Є проблеми з купівлею золота в російського банку, країну частково відключили від SWIFT.

Із російського ринку масово виходять міжнародні компанії, що спричиняє відтік інвестицій та зупинку роботи різних галузей – автомобільних, авіаційних, продуктових і продовольчих.

Реклама

Раніше ми розповідали, що за участь у війні проти України покарали й Білорусь – ЄС залишила країну без євро.