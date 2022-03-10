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Росавіація тоне: Китай відмовився надавати запчастини до літаків РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 15:01
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Китайські компанії відмовилися надавати запчастини для ремонту російських повітряних суден
Китайці відмовились постачати авіазапчастини в Росію
Китайці відмовились постачати авіазапчастини в Росію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Facebook / Ural Airlines

Авіакомпаніям Росії відмовили в постачанні запчастин з Китаю для ремонту повітряних суден.

Про це повідомив "Інтерфакс".

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У Росії сподіваються домовитися про закупівлі в Туреччині, Індії та інших країнах. Однак цю майже непосильну місію доручили самим авіаперевізникам, а Росавіація допомагатиме тільки з легалізацією запчастин.

Цікаво, що така поведінка китайців з відмовою Росії постачати запчастини до літаків перегукується із санкціями, які запровадив Євросоюз 26 лютого у відповідь на військову агресію проти України. Йдеться про заборону продажу літаків росіянам, деталей до них, техобслуговування та страхування.

Закрите небо

Після початку війни в Україні, європейські країни закрили повітряний простір для російських літаків. Тепер долетіти до того ж Калінінграда видається неможливим з території Росії.

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Обмеження стосуються як повітряних суден у російській власності, так і з російською реєстрацією, просто під контролем Росії та навіть приватних літаків олігархів з країни-агресорки. Небо для них недоступне в понад 30 країнах Європи.

Водночас для українців залишається актуальним питання закриття неба у військовому сенсі. Тобто захист міст або хоча б об’єктів критичної інфраструктури від бомбардування з боку російських окупантів. Із цим може допомогти НАТО, але в Альянсі не поспішають на допомогу країні, яка не є його учасником.

Раніше ми розповідали, що китайські техногіганти вирішили раптово скоротити постачання продукції до Росії.

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