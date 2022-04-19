Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Компанії

Українці залишаються з інтернетом: як Укртелеком забезпечує зв’язок під час війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 14:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Майже всі українські населені пункти забезпечені інтернет-зв’язком
Українці мають доступ до всесвітньої мережі навіть під час війни
Українці мають доступ до всесвітньої мережі навіть під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну, користувачі забезпечені інтернетом.

Як повідомили в Укртелекомі, 90% їхніх клієнтів отримують доступ до мережі, а ремонтні бригади відновлюють пошкоджені окупантами лінії.

Реклама

За останні два місяці вдалося відновити сервіс для майже 300 тисяч користувачів у 1200 населених пунктах. У надзвичайних умовах аварійним бригадам вдалося відновити понад 10 км кабелів на пошкоджених ділянках. Значну частину робіт здійснювали під прикриттям воїнів Збройних сил України.

За словами гендиректора Укртелекому Юрія Курмаза, найперше відновлюють доступ до інтернету підрозділам ЗСУ, державним та соціальним структурам. Приватні користувачі з розумінням ставляться до ситуації.

"Незручності й обмеження у користуванні послугами зумовлені пошкодженнями ліній зв’язку внаслідок бойових дій", – зауважив Курмаз.

Підтримка українців

Компанія продовжує сплачувати податки, попри воєнний стан в Україні. У першому кварталі до бюджетів усіх рівнів скерувати майже 400 млн грн податків.

Реклама

Окрім цього, Укртелеком підтримує у різний спосіб, зокрема й фінансово, територіальну оборону й ЗСУ. Загалом скерували майже 20 млн грн, а також 90 автомобілів. 150 співробітників компанії також пішли захищати державу в лавах Збройних сил.

Оператор зв’язку підтримав і бізнеси, що переїхали на захід країни. Представникам телеком- та ІТ-інфраструктури надали канали великої ємності та площі для розміщення центрів обробки даних.

У будівлях компанії розгорнули тимчасові прихистки, де обладнали 230 місць. У співпраці з Фондом Ріната Ахметова, Укртелеком залучив майже 5000 квадратних метрів площ для соціальних потреб. Бізнес залучений і до закупівель гуманітарної допомоги переселеним українцям.

Реклама

До початку повномасштабної війни, компанія збудувала майже 3000 кілометрів ліній зв’язку і підключила до інтернету понад 360 лікарень, освітніх закладів, територіальних громад та інших соціальних об’єктів. Серед користувачів Укртелекому є понад 25 000 людей, з яких понад 3,5 тисячі почали отримувати послуги під час війни.

Гуманітарна допомога в Україні

Європейці активно допомагають українцям в скрутний період – небайдужі жителі сусідніх країн та волонтери надсилають тисячі тонн гуманітарної допомоги. Це як продукти, так і одяг, ліки, засоби гігієни та інші товари першої необхідності.

Український бізнес також долучається до порятунку життів – компанії групи Метінвест і Фонд Ріната Ахметова об’єдналися для забезпечення людей найосновнішим. У Польщі на базі підприємств компанії розгорнули гуманітарний хаб, де збирають різноманітну підтримку та відправляють до розподільних центрів в Україні. Уже там волонтери розфасовують товари й передають у вигляді продуктових та інших наборів людям, які постраждали від війни.

Раніше ми писали, що жителі Мар'їнки, Селидового, Курахового, Авдіївки та інших населених пунктів Покровського району отримали 5,6 тисячі продуктових наборів. Читайте також, як українцям допомагають вижити під час війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агресору
Нові санкції ЄС
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти