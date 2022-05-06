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У бомбосховищах ще залишаються люди: що відбувається на заблокованому заводі у Маріуполі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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6 травня, 13:31
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Про ситуацію із заводом "Азовсталь", який досі намагаються захопити росіяни, розповів директор із персоналу комбінату Іван Голтвенко
Азовсталь у Маріуполі тримає оборону
Азовсталь у Маріуполі тримає оборону

Люди, евакуйовані з "Азовсталі" — це маленька перемога України, але на підприємстві все ще залишаються мирні жителі, і їх стан критичний. Тому робота з їхнього порятунку має продовжуватися.

Про це заявив директор із персоналу комбінату "Азовсталь" Іван Голтвенко.

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"У бомбосховищах на заводі ще залишилися люди. Коли ми завантажували наші укриття сухпайками та водою, запас ми створювали на 14 днів повноцінного триразового харчування. Люди, які змогли вибратися, розповідають: оскільки вони розуміли, що час перебування невідомий, вони зменшували кількість прийомів їжі до одного разу на день, щоб максимально ці запаси провізії розтягнути, і забезпечували повноцінне харчування тільки дітям. Але будь-який ресурс закінчується. І зараз люди знаходяться в кошмарних умовах", – розповів він.

За його словами, бомбосховища на заводі компанія Метінвест відновила до проєктного стану ще 2014 року. А будувався комбінат під час холодної війни — коли загрози бомбардувань сприймалися більш як серйозно, нагадав він.

"У часи холодної війни будівництву об'єктів цивільної оборони приділялася особлива увага. У 2014 році керівництво Метінвесту прийняло рішення відновити всі бомбосховища до їхнього проєктного стану. Багато з цих притулків дійсно обладнано так, щоб витримувати удари з різної зброї. Але підприємство не будувалося як фортеця. Воно не розраховане на те, щоб 60 днів витримувати постійні обстріли, але завдяки духу наших воїнів — полку "Азов", ЗСУ, морпіхів, які там знаходяться, воно стало фортецею", – наголосив Голтвенко.

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Як відомо, українській владі, спільно з міжнародними організаціями, вдалося домогтися від російських окупантів часткового відкриття гуманітарних коридорів та евакуації мирних жителів . Саму ж "Азовсталь" продовжують обороняти українські Збройні сили, тим самим утримуючи і завод, і Маріуполь під контролем України

Власник комбінату, український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що пишається тим, що "Азвосталь" стала символом української непохитності. І наголосив: ніколи, за жодних умов комбінати в Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.

Раніше ми писали, як зараз виглядає завод "Азовсталь", і розповідали, чи вдасться російським окупантам оточити завод.

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