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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Цены на нефть резко упали — как на это повлиял Китай

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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29 марта, 11:10
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С одной стороны, на стоимость нефти оказывает давление ситуация в Украине, а с другой — Китай
Стоимость мировых цен на нефть резко падает по двум причинам
Стоимость мировых цен на нефть резко падает по двум причинам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть упали более чем на 3 доллара в понедельник, 28 марта, до 117,56 долл, а уже 29 марта стоимость опустилась еще ниже — до 109,60 долл. за баррель. Все это следствие опасений относительно слабого спроса на энергоноситель в Китае, усилившихся после объявления финансовым центром в Шанхае двухэтапной изоляции.

Об этом свидетельствуют данные Investing и информация Reuters.

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Напомним, что оба эталонных контракта выросли на 1,4% в пятницу (25 марта), зафиксировав свой первый недельный рост за три недели, при этом цена на нефть марки Brent выросла более чем на 11,5%, а цена на нефть марки WTI выросла на 8,8%.

Как на это повлиял Китай?

Финансовый центр Китая в Шанхае в понедельник запустил запланированнуе двухэтапную блокировку города с населением 26 миллионов человек, закрыв мосты и туннели и ограничив движение по шоссе, чтобы сдержать рост местных случаев заболевания COVID-19.

Это в свою очередь спровоцировало новую распродажу со стороны разочарованных инвесторов, поскольку они ожидали, что такой блокировки удастся избежать.

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Что будет с ценами дальше?

Как сказал Тецу Эмори, генеральный директор Emori Fund Management Inc, цены на нефть на время будут на некоторое оставаться выше 100 долларов за баррель.

"Глобальное предложение будет только сокращаться, поскольку поставки из России сокращаются, а в Соединенных Штатах начинается автомобильный сезон", – подтвердил свои слова эксперт.

Мировые запасы на минимуме

Мировые запасы находятся на самом низком уровне с 2014 года.

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По словам источника, чтобы облегчить дефицит предложения, Соединенные Штаты рассматривают возможность еще одного выпуска нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), который может быть больше, чем продажа 30 миллионов баррелей в начале этого месяца.

Американские бурильщики добавляли нефтяные вышки 19-й месяц подряд, но самыми медленными темпами с 2020 года, несмотря на то, что правительство призвало производителей увеличить добычу.

Экспорт нефти из РФ резко сократился

С17 по 23 марта экспорт нефти из РФ сократился более чем на четверть против экспорта на прошлой неделе.

Показатели экспорта начали снижаться сразу после того, как многие страны-потребители российской нефти начали искать других партнеров, из-за нападения РФ на Украину.

Как свидетельствуют данные Bloomberg, в среднем за сутки поставки в Россию держались на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем неделей раньше.

Такой уровень поставки эквивалентен примерно 3,63 миллионам баррелей в день.

Напомним, что украинские энергетики призвали западные страны как можно быстрее отказаться от покупок российских нефти и газа.

Раньше мы писали, кто входит в список основных потребителей нефти из России.

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