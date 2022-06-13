Энергетики восстанавливают свет в Донецкой области – почему это так важно

Рассказываем, сколько населенных пунктов Донецкой области остается без света

ДТЭК восстанавливает свет в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Из-за повреждений газопроводов в Донецкой области электроэнергия осталась единственным источником энергии, и специалисты прилагают максимальные усилия для возобновления электроснабжения.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время национального телемарафона.

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"К сожалению, электроэнергия сейчас – почти единственный источник энергии в Донецкой области. Потому что в большинстве городов нет газа. Поэтому электроэнергия критически необходима для того, чтобы люди как-то выживали в течение этого времени. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить свет и дать людям возможность зарядить мобильные телефоны, приготовить еду", – сказал Сахарук.

По его словам, за прошедшую неделю энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в 80 населенных пунктов почти для 77 тысяч потребителей в Донецкой области.

Кроме этого, чиновник подчеркнул, что в настоящее время в Донецкой области без света осталось около 360 тысяч потребителей в 260 населенных пунктах.

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Украина может обеспечить ЕС зеленой электроэнергией

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что наше государство с помощью атомных электростанций и объектов возобновляемой энергетики может обеспечить Европейский Союз чистой электроэнергией для процесса энергетического перехода и декарбонизации.

7 июня ЕС разрешил Украине начать экспорт этого ресурса. Стартует "Укрэнерго" с мощности 100 МВт, которая будет постепенно увеличиваться.

"Сегодня" писали, что Владимир Зеленский призвал инвестировать в развитие зеленой энергетики в Украине, и рассказывали, сколько средств наша страна хочет привлечь для этого.