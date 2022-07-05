Еще одна страна будет покупать электроэнергию у Украины – кто именно

Экспорт электроэнергии начнется через несколько дней

Украина пополнила список импортеров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина начинает торговый обмен электроэнергией в направлении Словакии. Экспорт будет запущен с 7 июля.

Информация об этом появилась на ресурсах "Укрэнерго", передает "Интерфакс".

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В то же время мощность экспорта-импорта в Румынию с этой даты сократят с 100 МВт до 50 МВт.

Теперь, по данным карты "Укрэнерго", Украина поставляет электроэнергию в Польшу (210 МВт-час), Молдову (160 МВт-час) и Румынию (100 МВт-час).

Направления поставки электроэнергии / Фото: Укренерго

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Украина предлагает помощь Германии

Украинское Минэнерго предлагает Германии поставлять электричество с отечественных АЭС.

Такое предложение озвучил министр энергетики Украины Герман Галущенко на фоне энергетического кризиса, с которым столкнулась Германия после сокращения импорта из РФ.

По его словам, Украина и Германия могут извлечь пользу из энергетической системы, расположенной в разных временных и климатических поясах.

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"Разница во времени между нашими странами составляет один час, а это означает, что пики потребления электроэнергии в двух странах также отличаются на один час. Это увеличивает ликвидность рынка и позволяет Германии покупать украинскую электроэнергию дешевле, когда спрос на нее падает или есть значительный избыток зеленой энергии", – заметил Галущенко.

Украина могла бы покупать немецкую ветровую энергию в периоды, когда на нашем рынке есть излишки.

Раньше мы рассказывали, что будет с электросетями Украины после войны, а также писали, какие страны больше не будут покупать электроэнергию у агрессора.