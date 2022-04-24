Европа в панике! Из-за войны в Украине она может потерять треть поставок газа

Все это следствие боевых действий на оккупированных территориях Украины

Боевые действия поставили под угрозу поставки российского газа в ЕС / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Из-за боевых действий на оккупированных агрессором украинских территориях ЕС может потерять треть объема экспортируемого из России газа.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в своем Twitter.

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"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", – сообщил он.

Мы считаем, что один-трех территорий территорий exported z Russia to EU через Украину будет утрачено, если затруднение нуждается в том, чтобы расслабить функцию наших помещений в недавно открывшихся территориях. - Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) April 23, 2022

Германия отказалась вводить эмбарго на кровавый газ

Германия не хочет отказываться от энергоносителей из России. Об этом в очередной раз заявил канцлер ФРГ Олоф Шольц.

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"Я совсем не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он никогда бы не начал эту безумную войну ", – аргументировал свою позицию канцлер.

Он также заявил, что речь идет не о зарабатывании денег, а о том, чтобы избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия производств.

Раньше мы рассказывали, может ли Россия остановит прокачку газа через Украину.

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Также мы писали, какая страна заявила об отказе от всех энергоресурсов агрессора.