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Європа в паніці! Через війну в Україні вона може втратити третину поставок газу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 квітня, 11:17
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Все це наслідок бойових дій на окупованих територіях України
Бойові дії поставили під загрозу поставки російського газу до ЄС
Бойові дії поставили під загрозу поставки російського газу до ЄС / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Через бойові дії на окупованих агресором українських територіях ЄС може втратити третину обсягу газу, що експортується з Росії.

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко у своєму Twitter.

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"За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", – повідомив він.

Німеччина відмовилася вводити ембарго на кривавий газ

Німеччина не бажає відмовлятися від енергоносіїв з Росії. Про це вкотре заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

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"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну", – аргументував свою позицію канцлер.

Він також заявив, що йдеться не про заробляння грошей, а про те, щоб уникнути економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць та закриття виробництв.

Раніше ми розповідали, чи може Росія зупинити прокачку газу через Україну.

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Також ми писали, яка країна заявила про відмову від усіх енергоресурсів агресора.

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