Європа в паніці! Через війну в Україні вона може втратити третину поставок газу

Все це наслідок бойових дій на окупованих територіях України

Бойові дії поставили під загрозу поставки російського газу до ЄС / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Через бойові дії на окупованих агресором українських територіях ЄС може втратити третину обсягу газу, що експортується з Росії.

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко у своєму Twitter.

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"За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", – повідомив він.

We estimate that one-third of the gas volume exported from Russia to the EU through Ukraine will be lost if the occupation forces do not stop disrupting the operation of our stations in recently occupied territories. — Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) April 23, 2022

Німеччина відмовилася вводити ембарго на кривавий газ

Німеччина не бажає відмовлятися від енергоносіїв з Росії. Про це вкотре заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

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"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну", – аргументував свою позицію канцлер.

Він також заявив, що йдеться не про заробляння грошей, а про те, щоб уникнути економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць та закриття виробництв.

Раніше ми розповідали, чи може Росія зупинити прокачку газу через Україну.

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Також ми писали, яка країна заявила про відмову від усіх енергоресурсів агресора.