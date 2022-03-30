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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Газа больше не будет? Прокачка топлива в Европу упала до нуля

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 08:53
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Речь идет о газопроводе, проходящем по территории соратника РФ — Белоруси
Поставки газа упали до нуля
Поставки газа упали до нуля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В точке Мальнов в ФРГ поставка газа из РФ по газопроводу "Ямал – Европа", проходящему через Беларусь и Польшу в Германию, упала до нуля. В то же время потоки двумя другими ключевыми маршрутами трубы остаются прежними.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные Gascade.

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Так, буквально днем 29 марта на пограничном пункте Мальнов потоки составляли 1451155 кВтч/час, однако с тех пор они фактически полностью прекратились.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что до 31 марта разработают практические механизмы, позволяющие иностранным компаниям платить за газ в рублях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в случае отказа ЕС, блок останутся без голубого топлива.

Европейские компании отвергли требования РФ

Европейские компании в свою очередь отказываются от покупки энергоресурсов рублями. Там требование Путина считают явным нарушением действующих контрактов по закупке газа.

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По словам вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека, об этом договорились министры энергетики стран G7 во время конференции.

"Все министры G7 согласились, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов, – сказал Хабек. – (Министры) еще раз подчеркнули, что заключенные договоры действительны, и компании должны их уважать. Оплата в рублях недопустима, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требования Путина".

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что немецкие закупщики российского газа подписывали контракты на оплату топлива в евро, поэтому транзакции будут проводиться только в этой валюте.

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Раньше мы рассказывали, когда Европа окончательно слезет с газовой "иглы" РФ, а также писали, как россияне будут жить под мощными мировыми санкциями.

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