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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Газу більше не буде? Прокачка палива в Європу впала до нуля

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 08:53
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Мова йде про газопровід, що проходить територією соратника РФ — Білорусі
Постачання газу впали до нуля
Постачання газу впали до нуля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У точці Мальнов у ФРН постачання газу з РФ по газопроводу "Ямал – Європа", який проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, впало до нуля. Натомість потоки двома іншими ключовими маршрутами труби залишається таким же.

Про це повідомив Reuters із посиланням на дані Gascade.

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Так, буквально вдень 29 березня на прикордонному пункті Мальнов потоки становили 1451155 кВтг/год, проте з того часу вони фактично повністю припинилися.

Нагадаємо, що раніше у Кремлі заявили, що до 31 березня розроблять практичні механізми, що дозволяють іноземним компаніям платити за газ у рублях. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що у разі відмови ЄС, блок залишаться без блакитного палива.

Європейські компанії відкинули вимоги РФ

Європейські компанії в свою чергу відмовляються від купівлі енергоресурсів рублями. Там вимогу Путіна вважають явним порушенням чинних контрактів із закупівлі газу.

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За словами віцеканцлера та міністра економіки Німеччини Роберта Габека, про це домовилися міністри енергетики країн G7 під час конференції.

"Всі міністри G7 погодилися, що це одностороннє та явне порушення наявних контрактів, – сказав Габек. – (Міністри) ще раз наголосили, що укладені договори дійсні й компанії повинні їх поважати. Оплата в рублях неприпустима, і ми закликаємо зацікавлені компанії не виконувати вимоги Путіна".

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що німецькі компанії, які купували російський газ, підписували контракти на оплату палива в євро, тому транзакції будуть проводити лише у цій валюті.

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Раніше ми розповідали, коли Європа остаточно злізе з газової "голки" РФ, а також писали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями.

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