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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Куда подевался газ? Как РФ теряет экспорт голубого топлива на ключевых рынках Европы

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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2 мая, 11:09
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Теплая европейская весна и сокращение спроса в Азии поспособствовали снижению цен, поэтому европейцам выгоднее покупать газ на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам
Экспорт российского газа в Европу сокращается
Экспорт российского газа в Европу сокращается

Экспорт российского природного газа в Европу в апреле 2022 года уменьшился до минимума за три месяца.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Так, в апреле "Газпром" на ключевые зарубежные рынки поставлял в среднем 387 млн кубометров газа в день — это на 22% меньше, чем было в марте.

С января по апрель 2022 года российский монополист экспортировал 50,1 млрд кубометров — на 26,9% меньше, чем за тот же период 2021 года.
"Европейским потребителям в апреле оказалось выгоднее покупать газ на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам с "Газпромом". Европа импортировала рекордные объемы сжиженного природного газа со скидкой — спрос в Азии на топливо снизился. Кроме того, теплая погода сократила спрос на отопление и нагрев и в Европе, что тоже помогло сдержать рост цен и побудило клиентов "Газпрома" бронировать меньшие объемы газа по контрактам и вместо этого покупать газ на бирже", – говорится в сообщении Bloomberg.

Российского газа не будет в Финляндии

Финляндия и Россия готовятся к прекращению поставок природного газа. По предварительным данным, поставки могут прекратиться 21 мая – на следующий день после истечения установленного россиянами срока по поводу оплаты за голубое топливо в рублях.
Правительство и компании Финляндии предполагают также, что РФ может отключить от своего газа и другие страны ЕС, которые также не намерены удовлетворять желание Кремля.
Ранее мы рассказывали, что российский "Газпром" находится на грани банкротства, и писали, могут ли другие кремлевские газопроводы быть опасными для Украины.

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Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
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Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
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Конец газовой империи РФ близок
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