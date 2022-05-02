Куди подівся газ? Як РФ втрачає експорт блакитного палива на ключових ринках Європи

Тепла європейська весна та скорочення попиту в Азії сприяли зниженню цін, тому європейцям вигідніше купувати газ на спотовому ринку, а не за довгостроковими контрактами

Експорт російського газу до Європи скорочується

Експорт російської природного газу до Європи у квітні 2022 року зменшився до мінімуму за три місяці.

Про це пише видання Bloomberg.

Реклама

Так, у квітні "Газпром" на ключові закордонні ринки постачав у середньому 387 млн кубометрів газу на день – це на 22% менше, ніж було у березні.

З січня по квітень 2022 року російський монополіст експортував 50,1 млрд кубометрів — на 26,9% менше, ніж за той же період 2021 року.

"Європейським споживачам у квітні виявилося вигідніше купувати газ на спотовому ринку, а не за довгостроковими контрактами з "Газпромом". Європа імпортувала рекордні обсяги зрідженого природного газу зі знижкою – попит в Азії на пальне знизився. Крім того, тепла погода скоротила попит на опалення та нагрів і в Європі, що теж допомогло стримати зростання цін і спонукало клієнтів "Газпрому" бронювати менші обсяги газу за контрактами та натомість купувати газ на біржі", – йдеться у повідомленні Bloomberg.

Російського газу не буде у Фінляндії

Фінляндія та Росія готуються до припинення поставок природного газу . За попередніми даними, постачання можуть припинитися 21 травня – наступного дня після закінчення встановленого росіянами терміну щодо оплати за блакитне паливо в рублях.

Уряд та компанії Фінляндії припускають також, що РФ може відключити від свого газу й інші країни ЄС, які також не мають наміру задовольняти бажання Кремля.