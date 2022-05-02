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Куди подівся газ? Як РФ втрачає експорт блакитного палива на ключових ринках Європи

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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2 травня, 11:09
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Тепла європейська весна та скорочення попиту в Азії сприяли зниженню цін, тому європейцям вигідніше купувати газ на спотовому ринку, а не за довгостроковими контрактами
Експорт російського газу до Європи скорочується
Експорт російського газу до Європи скорочується

Експорт російської природного газу до Європи у квітні 2022 року зменшився до мінімуму за три місяці.

Про це пише видання Bloomberg.

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Так, у квітні "Газпром" на ключові закордонні ринки постачав у середньому 387 млн кубометрів газу на день – це на 22% менше, ніж було у березні.

З січня по квітень 2022 року російський монополіст експортував 50,1 млрд кубометрів — на 26,9% менше, ніж за той же період 2021 року.
"Європейським споживачам у квітні виявилося вигідніше купувати газ на спотовому ринку, а не за довгостроковими контрактами з "Газпромом". Європа імпортувала рекордні обсяги зрідженого природного газу зі знижкою – попит в Азії на пальне знизився. Крім того, тепла погода скоротила попит на опалення та нагрів і в Європі, що теж допомогло стримати зростання цін і спонукало клієнтів "Газпрому" бронювати менші обсяги газу за контрактами та натомість купувати газ на біржі", – йдеться у повідомленні Bloomberg.

Російського газу не буде у Фінляндії

Фінляндія та Росія готуються до припинення поставок природного газу. За попередніми даними, постачання можуть припинитися 21 травня – наступного дня після закінчення встановленого росіянами терміну щодо оплати за блакитне паливо в рублях.
Уряд та компанії Фінляндії припускають також, що РФ може відключити від свого газу й інші країни ЄС, які також не мають наміру задовольняти бажання Кремля.
Раніше ми розповідали, що російський "Газпром" перебуває на межі банкрутства, і писали, чи можуть інші кремлівські газопроводи бути небезпечними для України.

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
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