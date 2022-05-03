Мир точно не будет прежним: в ЕС избавляются от влияния РФ и ищут новых экспортеров газа

Европейский Союз в 2022 году планирует значительно сократить импорт газа из РФ, увеличив поставки голубого топлива из Африки

Европа ище новых экспортеров газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Евросоюзе планируют более тесное сотрудничество с африканскими странами, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на проект внешней энергетической стратегии ЕС.

Реклама

Ожидается, что документ будет утвержден в мае 2022 года, как часть пакета по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от Кремля.

В Европе бытует мнение, что в африканских странах, в частности, в Нигерии, Сенегале и Анголе, есть серьезный потенциал для для экспорта сжиженного природного газа (LNG).

"Проект энергетической стратегии также имеет целью подготовить регион к импорту 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году, чтобы помочь заменить газ из России, согласно Зеленому соглашению ЕС об отказе от ископаемого топлива и достижении климатической нейтральности к середине века", – сказано в сообщении издаия.

Реклама

В проекте ЕС также предусматривается увеличение поставок трубопроводного газа не из России на 10 млрд кубометров. Для этого необходимо наладить сотрудничество с традиционными поставщиками на новой основе и расширить торговые отношения с новыми экспортерами.

Катар может стать новым экспортером нефти

Европа активно ищет нового поставщика энергоресурсов, чтобы снизить зависимость от РФ после ее вторжения в Украину. Новым партнером Европы может стать Катар.

Экспорт энергоносителей Катара в 2022 году должен был достичь 100 миллиардов долларов впервые с 2014 года, исходя из тенденций первого квартала.

Реклама

Ранее мы рассказывали, почему правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России в мае, а также писали, каким может быть энергетическое эмбарго от Евросоюза.