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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Не выйдут в море? В Европе намечается дефицит топлива для кораблей из-за войны в Украине

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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23 апреля, 10:17
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Война в Украине бьет по мировым энергетическим рынкам
Запасы нефти для заправки кораблей катастрофически уменьшаются
Запасы нефти для заправки кораблей катастрофически уменьшаются / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В центре торговли нефтью Амстердам-Роттердам-Антверпен назревает дефицит судового газойля, известного как MGO.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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По словам главного операционного директора поставщика топлива Monjasa Group Свенда Малхольта, если до вторжения России в Украину все суда, которые прибывали на заправку низкосернистым MGO в Балтийский регион, то теперь они все чаще отправляются в голландско-бельгийский хаб, чтобы получить дополнительные поставки.

Ситуация с энергоносителями

На импорт российской нефти явные запреты были введены только в США и Великобритании. Однако на биржевом рынке заметны длительные колебания, а экспорт черного золота из страны резко сократился.

Недавно фиксировали суточные показатели поставки нефти из России на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем за предыдущую неделю.

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Ранее мы рассказывали, как еще страна решила отказаться от российского газа и угля, и писали, почему все так ждут энергетического эмбарго от Евросоюза.

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