Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Не вийдуть у море? У Європі намічається дефіцит пального для кораблів через війну в Україні

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 квітня, 10:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Війна в Україні б'є по світових енергетичних ринках
Запаси нафти для заправки кораблів катастрофічно зменшуються
Запаси нафти для заправки кораблів катастрофічно зменшуються / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У центрі торгівлі нафтою Амстердам-Роттердам-Антверпен назріває дефіцит суднового газойлю, відомого як MGO.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Реклама

За словами головного операційного директора постачальника пального Monjasa Group Свенда Малхольта, якщо до вторгнення Росії в Україну всі судна, котрі прибували на заправку низькосірчистим MGO до Балтійського регіону, то тепер вони все частіше вирушають у голландсько-бельгійський хаб, щоб отримати додаткові поставки.

Ситуація з енергоносіями

На імпорт російської нафти явні заборони були запроваджені лише у США та Великої Британії. Однак на біржовому ринку помітні тривалі коливання, а експорт чорного золота із країни різко скоротився.

Нещодавно фіксували добові показники постачання нафти з Росії на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж за попередній тиждень.

Реклама

Раніше ми розповідали, як ще країна вирішила відмовитися від російського газу та вугілля, і писали, чому всі так чекають енергетичного ембарго від Євросоюзу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти