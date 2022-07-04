Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Петля" для нефти: почему Россия до сих пор перевозит черное золото

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июля, 13:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, кто помогает России перевозить нефть морским путем
Россия использует частные компании для перевозок нефти
Россия использует частные компании для перевозок нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская нефть перевозится на танкех частных греческих компаний, что позволяет Российской Федерации избегать петли нефтяного эмбарго. Поэтому одним из основных пунктов седьмого пакета санкций Европейского Союза против России должна стать полная изоляция мировой морской торговли.

Об этом сказал в интервью изданию Lb.ua глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Реклама

По его словам, новые международные санкции должны помешать операторам кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение РФ. Так поступают, по словам чиновника, частные греческие компании.

"Не правительственные компании, я не обвиняю правительство Греции, но частные греческие компании являются крупнейшими поставщиками, которые, по сути, вытаскивают Россию из петли нефтяного эмбарго. Это факт", – сказал Дмитрий Кулеба.

Нефтяное эмбарго от Европейского Союзя

Еврокомиссия уже предоставила разъяснения по ограничению на поставки из России черного золота морским путем.

Реклама

Следовательно, под ограничение ЕС попадает не только нефть в чистом виде, то есть сырая, но и бленды, в составе которых она есть.

Кстати, бленды очень популярны в Европе, однако теперь, если в этой смеси есть хоть немного российской нефти, покупать ее запрещено.

Ранее мы рассказывали, как могут измениться мировые цены на нефть, и писали, кто еще покупает черное золото из РФ.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.8
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.25/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.6
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.6
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Американские горки
Доллар на черном рынке
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,53 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять