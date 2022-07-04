"Петля" для нафти: чому Росія досі перевозить чорне золото

Розповідаємо, хто допомагає Росії перевозити нафту морським шляхом

Росія використовує приватні компанії для перевезення нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська нафта перевозиться на танкерах приватних грецьких компаній, що дозволяє Російській Федерації уникати петлі нафтового ембарго. Тому одним із основних пунктів сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії має стати повна ізоляція світової морської торгівлі.

Про це сказав в інтерв'ю виданню Lb.ua голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

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За його словами, нові міжнародні санкції мають завадити операторам кораблів надавати свої танкери у розпорядження РФ. Так чинять, за словами чиновника, приватні грецькі компанії.

"Не урядові компанії, я не звинувачую уряд Греції, але приватні грецькі компанії є найбільшими постачальниками, які по суті витягують Росію з петлі нафтового ембарго. Це факт" , – сказав Дмитро Куліба.

Нафтове ембарго від Європейського Союзу

Єврокомісія вже надала роз'яснення щодо обмеження на постачання з Росії чорного золота морським шляхом.

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Отже, під обмеження ЄС потрапляє не лише нафта у чистому вигляді, тобто сира, а й бленди, у складі яких вона є.

До речі, бленди дуже популярні в Європі, проте тепер, якщо у цій суміші є хоч трохи російської нафти, купувати її заборонено.

Раніше ми розповідали, як можуть змінитися світові ціни на нафту, і писали, хто ще купує чорне золото із РФ.