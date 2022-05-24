Последняя капля: как и когда Европа откажется от нефти и газа из РФ

Рано или поздно, но Россия дождется нефтяного эмбарго от Европейского Союза

Европа навсегда откажется от российских энергоресурсов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз планирует полностью отказаться от российских нефти и газа и больше никогда не покупать энергоресурсы у Кремля. Но быстро решиться на такой шаг невозможно.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу MSNBC.

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По ее словам, быстрый отказ от российских энергоресурсов сыграл бы на руку Москве, так как стоимость нефти резко бы подорожала, а Россия смогла бы перенаправить потоки и продавать свое топливо на других рынках.

Чиновница уверяет, что санкции – "самый мощный рычаг" Брюсселя "против путинской агрессии". Но со временем Европа станет полностью независима от российских энергоресурсов и уже никогда больше не будет покупать нефть и газ у России.

Отметим, что в следующие пять лет ЕС потратит около 195 млрд евро, чтобы снизить потребление энергии на 13% и удвоить объемы "зеленой" энергии (до 1236 ГВтч). Это поможет полностью избавиться от газа и нефти из России. План рассчитан до 2030 года.

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Shell отказалась от проекта в РФ

Компания Royal Dutch Shell свернула разработку проекта "Гидан-Энерджи". В работе над проектом была задействована также российская компания "Газпром нефть".

Они планировали совместно добывать нефть марки "Енисей". Сейчас планы РФ могут быть полностью разрушены из-за выхода инвестора. Наладить добычу были намерены с 2028 года. Прогнозируемый объем мог достичь 19,9 млн тонн ресурса в 2034 году.

Участок, на котором планировали добывать нефть, расположен в Красноярском крае РФ. Его площадь составляет более 3 тыс. кв. км, а ресурсы могут превышать 100 млн тонн.

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Раньше мы рассказывали, кто помогает РФ продавать нефть по всему миру.

Также мы писали, как Индия поддалась на шантаж РФ и манипулирует ценами на нефть агрессора.