РФ не переживет удар? Что будет с добычей нефти после эмбарго

Рассказываем, сколько потеряет Российская Федерация до конца года от санкций ЕС

Россия будет постепенно терять свою добычу нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Через три месяца после начала полномасштабного вторжения доходы России могут сократиться на четверть и больше всего играют роль санкций против торговли нефтью.

Об этом заявил экономический аналитик Михаил Крутихин в эфире "Ходорковский LIVE".

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По его словам, агрессор будет вынужден сократить добычу нефти и это повлечет за собой закрытие скважин.

"В России могут полностью или частично закрыться нефтеперерабатывающие предприятия, потому что Европе станет не нужен прежний объем российских нефтепродуктов. Как следствие, нефтяные компании будут вынуждены сокращать добычу, закрывать скважины", – отметил Крутихин.

Эксперт рассказал, что в Самаре и Оренбурге сократили добычу черного золота на 40% два дочерних предприятия "Роснефти", а в Ханты-Мансийском АО, ведущем нефтяном регионе России, добыча сократилась 26%.

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Экономист уверен, что отказ Европы от российской нефти будет постепенно продолжаться и в течение этого года Кремль потеряет близко 30% добычи нефти.

Последствия нефтяного эмбарго

В конце мая Евросоюз все же поддержал частичное нефтяное эмбарго в шестом пакете санкций против России.

Это приведет к перенаправлению торговых потоков и повышение цен на нефть. Однако, по данным агентства Fitch Ratings, перенаправить все объемы российской нефти и нефтепродуктов. невозможно.

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Что это значит?

Энергосектор РФ терпит существенные потери и в результате а мировой рынок ежесуточно будут экспортировать на 2-3 млн баррелей российской нефти меньше, а это почти четверть всего объема российской добычи.

Скорее всего Москве придется переориентировать свой рынок на Китай и Азию, а ЕС будет покупать больше нефти в Арабских странах.

"Сегодня" раньше писали, что происходит с ценами на нефть и рассказывали, от чего страна-агрессор получает наибольшую прибыль.