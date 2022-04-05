Санкции в действии: Shell не может заплатить за российский газ

Нефтегазовый гигант не может оплатить поставки голубого топлива из РФ по новой схеме

Нововведения в России – в ущерб самой же России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания Shell имеет два долгосрочных контракта с Россией, поэтому должна найти способ заплатить за голубое топливо.

Как передает Bloomberg, после наложения Великобританией санкций на Газпромбанк, заплатить за российский газ по кремлевской "рублевой" схеме не получится.

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Упомянутые контракты эквивалентны 1,5% годового экспорта "Газпрома" иностранным клиентам. Но воспользоваться услугами подсанкционного банка Shell не сможет, единственный вариант – искать другие возможности.

Российский газовый монополист знает об этой проблеме и обещает помочь компании с поиском решений.

Выход с рынка

Транснациональная компания Shell одной из первых заявила о поэтапном отказе от закупки российской нефти, газа и других продуктов. Новые контракты также не будут заключены, но продолжат получать поставки по долгосрочным контрактам до их завершения.

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В конце марта в Великобритании наложили санкции на Газпромбанк и Альфа-Банк. Заморозили и активы государственной судоходной компании "Совкомфлот".

В ответ на действия Запада, Путин придумал "контрсанкции" и решил заставить мир платить в рублях. Сначала шантаж касался только оплаты в "деревянных" за полученное голубое топливо в Европе.

Однако уже сейчас в Кремле говорят о "прототипной системе" и о том, чтобы страны платили в рублях не только за газ, но и вообще за все полученные товары из РФ. Дмитрий Песков заявил, что санкции подорвали в стране доверие к доллару и евро.